Clima: Greta 'boccia' Biden, "Non lo tratta come una vera crisi"

Il presidente Usa, Joe Biden, "non sta facendo abbastanza per trattare la crisi climatica come una vera crisi". Così Greta Thunberg in un'intervista alla testata televisiva Msnbc. Biden, ha aggiunto la giovane attivista svedese, "non è abbastanza vicino alla scienza" su questo tema, "sono i fatti a dirlo". Al giornalista che chiede di dare un voto al nuovo inquilino della casa Bianca, Greta risponde: "Io sono solo un'adolescente e non ho titolo per dare voti. La mia opinione non conta. Dovreste piuttosto prendere come punto di riferimento la scienza e vedere se le sue politiche sono in linea con l'accordo di Parigi sul clima e

chiaramente vedrete che non fa abbastanza".

La ragazza osserva infine: "Capisco che è difficile e non vorrei assolutamente essere un politico in questo momento, ma stanno trattando la crisi climatica come se fosse

una questione politica, una tra le tante. Bisogna invece trattare la crisi climatica come una vera crisi, questa è la prima cosa da fare"