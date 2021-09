Clima, Ue: emessi 250mld in green bond per sostenere la transizione energetica

L’Unione europea lancia i "green bond", ovvero emissioni di titoli legati alla transizione ambientale, per 250 miliardi. Il nuovo quadro normativo “permetterà di emettere titoli ‘verdi’ per almeno 250 miliardi di euro, pari al 30% dell’intero piano Next Generation Eu”, ha spiegato il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, nella presentazione del quadro normativo sui green bond.

“Transizione verde e ripresa devono andare mano nella mano”, ha aggiunto il commissario, che ha poi precisato come i provvedimenti della Commissione faranno dell’Ue “il più grande emittente di green bond, raddoppiando il mercato globale” per gli strumenti finanziari eco-sostenibili.

Il quadro normativo sui green bond presentato dalla Commissione europea “dimostra alla comunità degli investitori come i fondi raccolti dall'emissione di obbligazioni ‘green’ Next Generation EU verranno utilizzati per obiettivi verdi”, si legge nella nota diffusa da Bruxelles.

Più concretamente, “i proventi dei Green bond finanzieranno la quota di spesa rilevante per il clima” nel contesto del Recovery Fund. “Ogni Stato membro deve dedicare almeno il 37% del proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a investimenti e riforme rilevanti per il clima” e “molti Stati membri intendono fare più del necessario” superando tale soglia.