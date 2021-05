Da Italo Calvino a Edo Rochi, Comieco dà vita ad una biblioteca tutta green

Per sviluppare e rafforzare la propria coscienza ambientale, che implica un pensiero ecologico e civile, basta davvero poco: dai piccoli gesti quotidiani legati alla raccolta differenziata fino a un gesto più semplice e piacevole come la lettura. Sono molte le opere letterarie ad aver tratto ispirazione dai temi ambientali e non solo recentemente: basti pensare, ad esempio, alle opere di Henry David Thoreau, come “Walden ovvero La Vita nei Boschi”, scritte nella metà dell’Ottocento. Tuttavia, in Italia è soprattutto negli ultimi decenni che si è sviluppato il filone della “letteratura ambientale” con un numero sempre maggiore di autori che si è accostato alle tematiche della sostenibilità. Nel nostro Paese, il binomio libri-ambiente è sempre stato circoscritto alla carta, ovvero il supporto naturale delle parole. In realtà, c’è un legame ancora più stretto grazie al successo di alcune pubblicazioni dedicate proprio all’ambiente che mettono in evidenza l’interesse in costante crescita per la letteratura ambientale. Ed è proprio con questo spirito che, in occasione del Premio Demetra e al fine di creare una vera e propria antologia delle opere green, che Comieco- Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica- invita tutti i cittadini a dare il proprio contributo, segnalando le opere letterarie in linea con il concetto di sostenibilità, direttamente sul sito del Consorzio. Dal “Il barone rampante” di Italo Calvino a ”Per l'ambiente. Speranze ed esperienze di un ambientalista” di Walter Ganapin, da “L’Italia rovinata dagli italiani. Scritti sull’ambiente, la città, il paesaggio, 1946-70” di Leonardo Borgese a “Le sfide della transizione ecologica” di Edo Ronchi, sono già dodici i titoli presenti nella biblioteca verde di Comieco, pensata come punto di partenza per tutti quei lettori che desiderano partecipare a questa nuova avventura.