Deutsche Bank accelera sul green: investimenti da 200 miliardi entro il 2023

200 miliardi di euro: è questa la somma di denaro che Deutsche Bank ha intenzione di investire in progetti di sviluppo sostenibile entro il 2023, anticipando di due anni quanto precedentemente promesso. "Noi dobbiamo il più rapidamente possibile passare dalle ambizioni all'azione" dice Christian Sewing, amministratore delegato della banca, in un comunicato pubblicato nel giorno in cui l'istituto incontra gli investitori.

Lo scorso maggio la banca aveva fissato 200 miliardi di investimenti per la fine del 2025, ma ora intravede dei progressi verso questo obiettivo "significativamente superiori alle nostre aspettative". A fine marzo 2021, senza includere la sua controllata nel risparmio gestito, aveva raggiunto 71 miliardi di euro di finanziamenti e investimenti sostenibili.



L'istituto ha oggi pubblicato gli obiettivi di finanza verde dettagliati per divisione entro il 2023: 86 miliardi di euro andranno al retail banking, 30 miliardi di euro al corporate banking e 105 miliardi di euro all'investment banking. Si prevede che la metà del personale a contatto con i clienti verrà formato entro la fine dell'anno sulla finanza verde, rispondendo alla lista europea degli investimenti ecocompatibili.