Giornata della Terra, Earth Park: il corto contro la crisi climatica.VIDEO

In occasione della Giornata mondiale della Terra tre grandi attori come Camilla Filippi, Claudia Gerini, Giorgio Marchesi e il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini diventano i protagonisti di un'originale cortometraggio che, attraverso linguaggio e toni ironici, invita il pubblico a riflettere sul rapporto uomo-natura. Dal titolo “Earth Park”, il corto ci porta su un altro pianeta nell’anno 3016, in un futuro distopico dove gli esseri umani– dopo aver causato la propria autodistruzione e quella della Terra– sono stati clonati per osservarne il comportamento. Nel video, girato all’interno de I Casali del Pino, la tenuta agricola all'interno dell'area protetta del Parco di Veio nei pressi di Roma, gli attori interpretano dei cloni del tutto indifferenti alla bellezza del pianeta Terra.

Il mockumentary intende supportare la campagna STOPGLOBALWARMING.EU, l’iniziativa formale promossa dall’attivista politico Marco Cappato contro il riscaldamento globale, che ha l’obiettivo di raccogliere 1 milione di firme entro il 22 luglio per obbligare la Commissione Europea a discutere la proposta di tassare le emissioni di anidride carbonica, invece del lavoro.