I giganti petroliferi in crisi: nel 2020 perdite record per Exxon e BP

Per giganti petroliferi il 2020 è anno da dimenticare, per diversi motivi. Primo fra tutti la crisi pandemica, ma anche– come riporta Repubblica– per la crisi petrolifera russo-saudita dello scorso marzo che fece affondare il prezzo del greggio addirittura sotto lo zero e per l’inevitabile rivoluzione verde e a zero emissioni dei prossimi anni. Che, se da un lato impone un necessario cambio di passo innovativo, dall’altro è ovviamente un grosso limite per gli affari.

I giganti petroliferi in crisi: il caso di BP

E i numeri lo confermano. Prendiamo il caso di BP, ossia British Petroleum, la più grande azienda petrolifera britannica. L’anno scorso– riporta Repubblica– ha registrato perdite per 4,75 miliardi di euro, dopo che nel 2019 gli utili erano stati pari a 8,3 miliardi. Dei dati così negativi– si legge– non si vedevano dal disastro ambientale “Deepwater Horizon” nel Golfo del Messico di undici anni fa. Per l’amministratore delegato della compagnia britannica Bernard Looney, il 2020 "sarà sempre ricordato come un anno che ha inflitto dolore e perdite. Ma contiamo di riscattarci tutti nel 2021".

I giganti petroliferi in crisi: il caso di Exxon

Ma BP non è la sola aver avuto perdite così consistenti. Come riporta il Financial Times, anche ExxonMobil, il colosso petrolifero più grande degli Stati Uniti, ha registrato perdite per la prima volta nella sua storia. Nello specifico– fa sapere Repubblica– si tratta di quasi 17 miliardi di dollari, perdendo non solo il 40% del suo valore complessivo di mercato ma pure un posto nel Dow Jones Industrial Average. Il suo ceo, Darren Woods, non ha dubbi: il 2020 è stato “l'anno più difficile di sempre".

Nel frattempo che la crisi giuga a un punto di fine, Exxon si è ripromessa di tagliare le emissioni, mentre BP ha fatto qualcosa in più. La multinazionale britannica è stata la prima del settore petrolifero ad aver annunciato il proprio impegno per raggiungere le zero emissioni entro il 2050 e per ridurre entro trent’anni del 50% le emissioni di CO2 dei prodotti che vende.