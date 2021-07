Letteratura green, annunciati i finalisti del premio italiano per l'ambiente

Diffondere la consapevolezza ambientale, dare valore agli studi green più autorevoli, orientare alla sostenibilità gli scenari sociali futuri: sono questi gli obiettivi del primo premio letterario “green”, "Demetra"- ispirato al nome della dea greca-, pensato da Comieco ed Elba Book Festival, con il sostegno di ESA Ambiente, Unicoop Tirreno e il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago toscano.

Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Sabrina Giannini, giornalista e scrittrice, Duccio Bianchi, responsabile scientifico, dall’editrice Ilaria Castastini e da Giorgio Rizzoni della direzione del festival saranno i "giudici" chiamati a valutare i testi.

Dalle 38 candidature arrivate sono stati selezionati solo sei finalisti: Emanuele Bompan con Che cos’è l’economia circolare (Edizioni Ambiente), Federico Brocchieri con I negoziati sul clima. Storia, dinamiche e futuro degli accordi sul cambiamento climatico (Edizioni Ambiente), Federico M. Butera con Affrontare la complessità. Per governare la transizione ecologica (Edizioni Ambiente).

E ancora Antonio Massarutto con Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare (Il Mulino), Telmo Pievani con Viaggio nell’antropocene (Aboca), Fausta Speranza con Il senso della sete (Infinito edizioni). In palio 4mila euro totali per il primo classificato e 2mila per il secondo.