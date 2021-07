Msc, Fincantieri e Snam insieme per la prima nave da crociera a idrogeno

Accordo Msc-Fincantieri-Snam per la prima nave da crociera a idrogeno al mondo

Msc, Fincantieri e Snam: tre colossi del panorama italiano hanno dato il via libera alla progettazione e realizzazione congiunta della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno. L'intesa è stata ufficializzata con la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) preliminare di valutazione.

La società proprietaria del terzo brand crocieristico più grande al mondo, che fa parte del gruppo leader globale nello shipping e nella logistica Msc, uno dei più grandi gruppi cantieristici mondiali e uno dei principali operatori internazionali di infrastrutture energetiche, hanno unito le proprie forze per realizzare inizialmente uno studio di fattibilità sulla progettazione e costruzione della prima grande nave da crociera a idrogeno, che consentirebbe operazioni a emissioni zero in alcune aree, nonché sullo sviluppo della relativa infrastruttura di bunkeraggio dell’idrogeno.

L’idrogeno infatti, precisa la nota di Fincantieri, può essere prodotto senza combustibili fossili, utilizzando energia rinnovabile per dividere l’acqua in un processo chiamato elettrolisi, quindi senza emissioni per tutto il suo ciclo di vita. Può essere utilizzato per generare energia elettrica attraverso le celle a combustibile, emettendo solo vapore acqueo e calore.

Questo tipo d'idrogeno “verde”, sia nella sua forma pura che come combustibile derivato dall’idrogeno, ha un grande potenziale per contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo, compresa la crocieristica. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Ogni occasione per sviluppare nuove soluzioni e tecnologie". "E' per noi fonte di crescita. Questo ci permette di proporre ai nostri clienti il meglio dell’innovazione per contribuire a ridurre al minimo l’impatto ambientale”, ha concluso l'ad Bono.

"Come azienda che da tempo pone al centro la sostenibilità ambientale, vogliamo essere in prima linea nella rivoluzione energetica per il nostro settore e l’idrogeno può contribuire notevolmente in questo campo", ha affermato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della divisione Crociere del Gruppo MSC, ricordando che l'idrogeno "è ancora lontano dall’essere disponibile su larga scala". "Vogliamo introdurre questa promettente tecnologia nella nostra flotta e nel settore, ha aggiunto Vago, inviando al contempo al mercato il segnale più forte possibile su quanto seriamente prendiamo i nostri impegni per l’ambiente".

"Il trasporto marittimo oggi rappresenta circa il 3% delle emissioni di CO2 a livello globale. L’utilizzo dell’idrogeno può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo delle zero emissioni nette in questo settore così come in tutti quelli hard-to-abate", ha invece sottolineato l'amministratore delegato si Snam, Marco Alverà. Da ricordare che l'azienda "è fortemente impegnata a favorire la mobilità sostenibile su strada, su rotaia e via mare attraverso azioni concrete che promuovano l’utilizzo di gas rinnovabili come l’idrogeno e il Bio-GNL". "Questo accordo, ha aggiunto Alverà, è parte di una più ampia strategia finalizzata a fare leva sull’esperienza, sulle competenze e sulle tecnologie di Snam nei gas rinnovabili e nell’efficienza energetica, con l’obiettivo di contribuire alla piena decarbonizzazione della filiera dello shipping, inclusi porti e logistica, che sarà sempre più importante nelle nostre economie".