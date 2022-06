Nuovo allarme siccità per il Po, la più grave crisi degli ultimi 70 anni

Allarme per la siccità per il Po: entro una settimana saranno contaminate le falde potabili. In tutta Italia scoppia la crisi idrica

Scoppia l'allarme siccità in tutta Italia. Temperature sopra la media, con punte anche di 40 gradi, piogge troppo scarse per il periodo, tesoretto neve esaurito: un mix letale per il Po che sta causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni.

Con effetti a catena devastanti già per l'agricoltura del bacino padano, con danni stimati per un miliardo, ma con seri rischi anche per il settore idroelettrico, potrebbe scarseggiare l'acqua per raffreddare le centrali, e per i cittadini, con alcuni comuni che potrebbero essere costretti a sospendere l'erogazione notturna di acqua a latitudini dove simili misure non si erano mai viste.

Il quadro, di allarme e preoccupazione, arriva dall'Osservatorio sulla crisi idrica del fiume Po che si è riunito in seduta straordinaria a Parma chiamando a raccolta gli esperti dell'Autorita' di bacino, che fa capo al ministero della Transizione ecologica, ma anche Regioni, Protezione civile e portatori d'interesse fra i quali Utilitalia, in rappresentanza delle multiutility del servizio idrico integrato, Terna Rete Italia, Anbi, Assoelettrica.