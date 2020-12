Sostenibilità, Ovs tra le 10 best practice più innovative per circolarità

Ovs è stata indicata fra le 10 best practice più innovative per indice di circolarità del prodotto, nel 'Report 2020 Circular Fashion System Commitment'. Il dossier - su 207 progetti proposti - ha analizzato quattro aree di intervento, in particolare design circolare, raccolta abiti usati, rivendita di abbigliamento usato dal 2017 al 2020 da parte delle 86 aziende aderenti che rappresentano il 12,5% del mercato globale del settore. La circolarità è uno degli indicatori del progetto 'Ecovalore' sviluppato in collaborazione con l'università di Padova. Ovs è una delle pochissime aziende al mondo a calcolare e pubblicare dati specifici sull'impatto ambientale dei propri capi. Con 'Ecovalore' sono stati elaborati tre specifici indici che consentono di scoprire, per ogni capo, quanto è facilmente riciclabile, quanta acqua è stata utilizzata, quanta Co2 è stata emessa per produrlo.