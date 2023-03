Stress idrico e carenza infrastrutture. Il Rapporto Water Economy di Proger

Stress idrico e carenza di infrastrutture. Il rapporto Water Economy in Italia di Proger



L’Italia è più piovosa di Olanda o Germania ma nonostante ciò è a rischio siccità a causa dellamancanza di infrastrutture. Una carenza che impatta su agricoltura, turismo e industria con danniper 20 miliardi di euro tra il 2000 e il 2022. Ad analizzare le risorse idriche in Italia è Proger checon la collaborazione della Fondazione Earth and Water Agenda ha realizzato il rapporto WaterEconomy in Italy.Si tratta del primo studio che fornisce un quadro completo e dettagliato della risorsa idrica in Italia:quantità, prelievi, utilizzi, infrastrutture e fabbisogni, esaminati in funzione del necessarioadattamento al cambiamento climatico.Il rapporto, che verrà presentato martedì 21 marzo in Senato con un evento realizzato incollaborazione con italiadecide, vuole far riflettere sulla priorità della salvaguardia delle acque nellescelte strategiche del Paese.



Stress idrico



L’Italia convive con la minaccia idrogeologica e con una sofferenza idrica importante nonostantenon difetti delle condizioni naturali per mantenere l’equilibrio tra la domanda e la disponibilità idrica.La piovosità in Italia è abbondante: su scala nazionale registra 301 miliardi di m3 di pioggia inmedia, ma solo l’11% delle precipitazioni è prelevata per l’uso. Il nostro paese si colloca al 5°posto in Europa per quantità di precipitazioni medie, Milano è l’area metropolitana più piovosad’Europa.Considerando le precipitazioni e il patrimonio idrico italiano, la media annua dell’acquateoricamente utilizzabile risulta 5 volte il livello medio dei prelievi annui per tutti gli usi (civile,agricolo industriale). Il problema è che naturalmente le precipitazioni non sono ripartiteuniformemente sul territorio e nel corso dell’anno, e così capita che le stesse aree che sono vittimedi ondate di maltempo e alluvioni poi si trovano a fare i conti con la mancanza d’acqua nei mesi piùcaldi. Un fenomeno che ha un comune denominatore: la carenza di infrastrutture idriche pergestire e utilizzare l’acqua quando e dove serve.



Un’Italia fragile che ha carenza di infrastrutture