Transizione green, l'Europa accelera nell'idrogeno: boom di investimenti

Idrogeno, le opportunità di utilizzo in Europa secondo Schroders

L’idrogeno è oggi utilizzato in diversi settori e la sua produzione lo rende uno dei principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica (CO2). La molecola dell’idrogeno è molto flessibile e può essere utilizzata come materia prima per molti processi. Ci sono casi in cui viene utilizzato direttamente, ad esempio nell’industria siderurgica, che è responsabile del 9% delle emissioni globali, rappresentando, quindi, un importante settore da decarbonizzare.

Il focus principale di è rappresentato dall’idrogeno verde, ovvero quello prodotto dall’elettrolisi dell’acqua utilizzando come fonte di alimentazione l’energia rinnovabile. Fra le industrie “early mover” che lo utilizzano troviamo quelle rivolte ai consumer che, oltre a fattori economici, possono avere un ritorno anche a livello di brand o ESG, legato alla decarbonizzazione. Ciò include alcune aziende cartarie, ma anche produttori di alimenti e bevande. I grandi settori industriali stanno iniziando a muoversi man mano che i regimi di sovvenzione si consolidano, e questo porterà a una rapida crescita.

Per raggiungere il Net Zero entro il 2050, la strategia di transizione energetica dell’UE si concentra su alcune aree specifiche. Tra queste, la decarbonizzazione dell’elettricità, l’elettrificazione del calore e l’elettrificazione dei veicoli. Un ruolo importante nella strategia europea è l’adozione dell’idrogeno per i settori difficili da decarbonizzare.

Nel breve termine, le opportunità di mercato sono più limitate, ma riteniamo che nei prossimi decenni gli investimenti annuali nell’idrogeno diventeranno paragonabili a quelli delle energie rinnovabili. Entro il 2030, l’UE ha l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annuale di circa 20 milioni di tonnellate. Secondo le nostre stime, entro il 2050 circa il 30% dell’attuale domanda di elettricità sarà impiegata per la produzione di idrogeno per elettrolisi. Ciò significa che abbiamo di fronte un’opportunità di mercato complessiva di circa 2.000 miliardi di dollari.