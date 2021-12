Vaticano, nominati i 25 nuovi coordinatori per il benessere integrale

Vaticano, ambiente, responsabilità sociale e benessere integrale: nominati i nuovi 25 coordinatori del dipartimento

Il Vaticano ha definito 25 comitati internazionali, affidati a 25 coordinatori appartenenti al mondo scientifico, accademico, politico, imprenditoriale, associativo.

Le attività del Dipartimento sono orientate a costruire un vero e proprio cantiere sulla buona governance, luogo di pensiero e di azione. L'obbiettivo è creare una nuova cultura politica che adotti concetti quali rispetto, equità, valutazione d’impatto in un'unica visione sistemica, integrale. - Ambienti, comunità, persona e benessere integrale.

Coordinatore prof. Giuseppe Buffon

- Ecologia integrale, diritti umani, giurisprudenza e relazioni internazionali

Coordinatore prof. Paolo Cancelli

- Ecologia Integrale e giurisdizione

Coordinatore prof. Claudio Franchini

- Benessere integrale e rispetto dell’ambiente

Coordinatrice dott.ssa SIlvia Paparella

- Sfide tecnologiche nel contesto del benessere integrale

Coordinatore dott. Giuseppe Torre

- Mondi digitali, sicurezza e benessere delle persone e delle comunità

Coordinatore dott. William Nonnis

- Benessere integrale, persona e comunità

Coordinatore prof. Marco Guzzi

- Economia del Benessere Integrale

Coordinatore prof. Mario Biggeri

- Salute e benessere della comunità

Coordinatrice prof.ssa Maria Grazia Marciani

- Lavoro e benessere integrale

Coordinatore prof. Leonardo Salvemini

- Impresa e benessere delle comunità

Coordinatore dott. Emanuele Plata

- Finanza, credito e benessere delle comunità

Coordinatore prof. Amedeo Manzo

- Turismo e benessere dei luoghi

Coordinatrice prof.ssa Wittfrida Mitterer

- Benessere integrale come parametro per la valutazione d’impatto

Coordinatore prof. Leonardo Alaimo

- Benessere integrale e comunicazione sociale

Coordinatore prof. Fabio Bolzetta

- Educazione e benessere integrale

Coordinatrice prof.ssa Rosa De Pasquale

- Alimentazione e benessere integrale

Coordinatrice dott.ssa Elena Alquati

- Benessere integrale, amministrazione della giustizia, reinserimento

Coordinatore prof. Alberto Gambino

- Cittadinanza e benessere: verso un Patto per il benessere integrale e per la rigenerazione equa e sostenibile del territorio

Coordinatore dott. Michele Lastilla

- Benessere integrale, partecipazione, coesione sociale e territoriale

Coordinatore prof. Silvano Cacciari

- Sport: tra valore preventivo, promozione di relazioni sociali e scambi culturali

Coordinatore prof. Daniele Masala

- Servizi territoriali alla persona e alle famiglie e persone con disabilità

Coordinatore dott. Vincenzo Zoccano

- Arte, cultura e benessere integrale

Coordinatore prof. Giovanni Emidio Palaia

- Disagi psichici, sociali, culturali e benessere integrale

Coordinatrice dott.ssa Lorena Treta

- Ruolo della spiritualità e della religiosità nel benessere integrale

Coordinatore prof. Lluis Oviedo

Queste le parole di Padre Cecchin, Presidente Pami: "Il benessere integrale è oggi una priorità che riguarda tutta l'umanità che vive in un ambiente che dobbiamo custodire e migliorare. La nostra Accademia ha voluto creare questo dipartimento guardando alla donna che ha reso Gesù nostro fratello dandole una casa, dove ha potuto crescere "in età, sapienza e grazia".

Così, anche noi desideriamo che la nostra Accademia sia questo luogo dove la comunità sociale e scientifica si ritrova in un dialogo aperto per studiare e proporre nuove strade su cui tutti possiamo impegnarci per il bene comune"

Filomena Maggino, Coordinatrice del Dipartimento, ha dichiarato: "Si sta consolidando sempre più la convinzione che le fragilità che hanno trasformato un’epidemia in emergenza (prima sanitaria, poi economica e quindi sociale) sono state create dal non aver posto per anni e decenni il benessere al centro delle visioni, delle attenzioni e delle valutazioni dei paesi e dei singoli individui".

"Occorre rimettere il benessere dei singoli e delle comunità al centro delle decisioni e delle conseguenti azioni", continua. "La cosiddetta “ripartenza” può utilizzare molti strumenti e diverse strategie che devono però essere orientati verso un unico obbiettivo, il benessere dei cittadini che è necessariamente anche benessere delle comunità, dei territori e dell’ambiente, in un'unica visione sistemica. A tal fine, occorre creare una nuova cultura politica che adotti concetti quali rispetto, equità, valutazione d’impatto: questo è il principale obbiettivo del dipartimento Benessere Integrale"