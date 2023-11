Imprenditoria al femminile: Sara Dizdari ed il successo con l’ecommerce

Sara Dizdari è una di queste giovani donne imprenditrici che di recente ha ottenuto un enorme successo con il suo Brand.

Tra i numerosi marchi di fama mondiale, emergono molti fondati da donne imprenditrici coraggiose che sono diventate celebri punti di riferimento per molte ragazze.

Queste straordinarie donne hanno dimostrato che con determinazione, creatività e impegno, è possibile raggiungere il successo imprenditoriale e ispirare altre persone a seguire i propri sogni.

Le storie di queste ragazze di successo sono un esempio di come la diversità di genere nel mondo del business possa portare a risultati straordinari e contribuire a ridefinire il panorama imprenditoriale.

Sara Dizdari è un esempio; passata ad essere da studentessa universitaria ad imprenditrice di successo nel giro di pochi anni, ha iniziato il suo viaggio nel 2020 ad inizio lockdown. Non sapeva bene cosa fare, ma di una cosa era certa, non voleva percorrere il classico percorso, ed era sicura di non voler fare un lavoro da dipendente per miseri 1.500 euro al mese.

Proprio per questo ha deciso di immergersi in quello che è il mondo dell’Ecommerce “Uno dei modelli di business migliori e che non teme di sparire nel prossimo futuro” afferma Sara, in effetti basta pensare ad Amazon, l’Ecommerce per eccellenza e al suo fondatore, che non se la passa affatto male!

Nonostante le difficoltà Sara Dizdari è riuscita a creare il suo primo brand di successo che ha fatturato 1 milione di euro in Italia condividendo quotidianamente i risultati sul suo profilo Instagram, superando l'idea preconcetta che una donna non potesse gestire una grande impresa o fare scelte finanziarie sagge.

“Ogni acquisto ed ogni investimento fatto, è stato frutto del mio duro lavoro e della mia dedizione; spesso, ho notato che ciò che ho realizzato con sacrificio e impegno veniva attribuito a qualche uomo nella mia vita, come se le donne non potessero essere autonome nei loro successi finanziari. Ho dovuto lottare contro l'idea radicata che una donna non potesse essere la mente brillante dietro un progetto di successo” - dice Sara.

Ad oggi Sara è riuscita a realizzare molti dei suoi sogni, tra cui vivere con il suo ragazzo in uno splendido appartamento nel centro di Dubai.

E oltre a condividere ogni dettaglio del suo viaggio nel mondo Ecommerce ha iniziato ad insegnare e ispirare i giovani ragazzi ma sopratutto le giovani donne nell’intraprendere questa strada.