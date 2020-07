Deloitte, un'azienda su 4 non trova i profili giusti nel momento del bisogno

L’evoluzione e l’innovazione tecnologica stanno rivoluzionando il mercato del lavoro, determinando un incremento nella ricerca di profili Stem - Science, Technology, Engineering e Mathematics. A questa crescita, però, non corrisponde un incremento dell’offerta di risorse con un background di carattere scientifico e informatico: circa un’azienda su quattro (23%) non è riuscita a trovare i giusti profili nel “momento del bisogno”.

Proprio da questo mancato incontro tra domanda e offerta nasce l’indagine di Deloitte: una ricerca effettuata in collaborazione con SWG e grazie al contributo di Monitor Deloitte, che si propone di analizzare le ragioni di questo gap dell’offerta formativa, al fine di produrre ricadute concrete a livello Paese, ponendosi come interlocutore privilegiato al centro di una rete di stakeholder (Università, governo, istituzioni, aziende). L’analisi ha raccolto il punto di vista dei principali stakelholder del sistema di istruzione, partendo da studenti e giovani occupati e non, ma anche docenti e mondo imprenditoriale.

“Deloitte e Fondazione Deloitte hanno deciso di impegnarsi in prima linea per contribuire a una sfida così complessa. Il network di Deloitte, in Italia e nel mondo, già da tempo è convinto che su questo tema si debba giocare un ruolo importante”, commenta Fabio Pompei, Ceo Deloitte Italy e Deloitte Central Mediterranean (nella foto). “All’inizio del 2020, Deloitte ha lanciato il progetto Impact for Italy, con l’obiettivo di contribuire a far crescere e rendere più competitivo il Paese anche grazie alle imprese e a un approccio rinnovato rispetto al passato. L’Italia deve compiere uno sforzo eccezionale per reagire alla crisi e scongiurare la minaccia di una recessione senza precedenti: si tratta di una prova storica per il nostro Paese, che proprio in questi mesi si appresta a prendere il testimone della guida del G20, con l’obiettivo di riflettere sul nuovo mondo che vogliamo costruire”.

Lo studio è stato lo spunto al centro del dibattito odierno “Osservatorio Fondazione Deloitte - RiGeneration Stem. Le competenze del futuro passano da scienza e tecnologia”, occasione perfetta per discutere di: analisi sul gap tra domanda e offerta di profili Stem, che ha approfondito le possibili cause alla base della carenza di risorse; livello di preparazione maturato dagli studenti grazie all’attuale sistema formativo; futuro del mondo dell’istruzione e professionale.

“Le materie Stem sono il futuro: saranno, infatti, le discipline tecniche e scientifiche a plasmare il mondo di domani. Le imprese se ne sono accorte da anni, ma non è accaduto lo stesso tra i giovani italiani, che, nella maggioranza dei casi, continuano a puntare su una formazione non Stem”, commenta Paolo Gibello, presidente Fondazione Deloitte. “Per questo, come Fondazione, abbiamo deciso di dare vita a un Osservatorio e di indagare le motivazioni delle scelte dei giovani. I risultati che emergono ci fanno capire che l’Italia ha tutto il potenziale per invertire il trend e porsi all’avanguardia del settore dell’istruzione e della ricerca anche in ambito Stem. È una grande sfida per tutto il sistema Paese e siamo orgogliosi di portare il nostro contributo. Come mostrato dallo studio emerge la necessità di intervenire nei tre principali momenti della vita di uno studente: partendo dalla fase di orientamento all’interno del panorama scolastico, passando per il vissuto durante gli anni della formazione, arrivando infine, all’ingresso del mondo del lavoro e alle prospettive per il futuro. Per questo riteniamo che debbano essere approfondite le dinamiche sottostanti le scelte dei giovani, le criticità del sistema scolastico e accademico, nonché del passaggio all’ambiente professionale, per tracciare chiare linee di indirizzo e di concreta progettualità”.

Il gap tra domanda e offerta di profili Stem. Idati In Italia, solamente uno studente universitario su quattro è iscritto a facoltà Stem (il 27% del totale), e queste risorse non mostrano un incremento significativo negli anni. Inoltre, di questi studenti, solo uno su dieci è iscritto alle facoltà che rispondono appieno alle esigenze professionali emergenti. Nonostante esista un potenziale bacino di studenti interessati alle materie tecnico-scientifiche, una percentuale rilevante di questi ultimiha cambiato rotta nel momento decisivo di iscrizione: due studenti non Stem su cinque, e un giovane occupato su tre, hanno infatti dichiarato di avere avuto un interesse verso le discipline Stem, che non si è mai concretizzato.

Tra i fattori che influenzano le scelte scolastiche dei ragazzi, il primo posto è occupato dalla famiglia, mentre i servizi di orientamento hanno un impatto marginale: solo 1 studente su 6 è stato guidato dai centri di orientamento nella scelta dell’indirizzo scolastico. Gli studenti si troverebbero quindi un po’ soli, al momento della scelta, fattore che porterebbe ad una percezione distorta dell’effettiva offerta formativa e delle potenzialità della stessa.

Ma quali sono i motivi che allontanano i giovani dalla scelta di percorsi formativi Stem? Chi si iscrive a scuole secondarie Non Stem, lo fa principalmente perché ritiene che questi percorsi siano maggiormente in linea con le proprie capacità. Nel passaggio all’Università, invece, la passione per le materie e la coerenza con le proprie capacità, vengono integrati anche dalla valutazione circa la possibilità di raggiungere la professione ambita. I giovani, infatti, associano al percorso Stem delle professioni evidentemente poco ambite, in particolare il professore sottopagato, lo scienziato premio Nobel, o l’informatico nerd.

La preparazione Stem è vincente, ma ci sono aree di sviluppo L’offerta formativa nazionale sembra essere apprezzata da studenti e aziende. Alcuni elementi che rendono premiante la formazione scolastica e accademica vengono riconosciuti nelle soft skill, ovvero quelle capacità di stampo cognitivo, relazionale e comunicativo, che differiscono dalle competenze e capacità tecniche legate a specifiche mansioni o ruoli. Elementi rilevanti sono, ad esempio, pensiero critico, problem solving e proattività. Gli studenti si sentono in media meno preparati su altre competenze trasversali ritenute importanti dalle imprese, come capacità decisionali e gestionali, creatività e team management.

Uno sguardo al futuro In conclusione, Fondazione Deloitte identifica quattro principali leve volte a coinvolgere maggiormente i giovani e ad incoraggiare la scelta di percorsi Stem: favorire la pratica durante le ore di didattica; rafforzare i momenti di incontro con le aziende; Eliminare le distorsioni percettive sui percorsi Stem;cContaminare i programmi Stem e Non Stem, spostandosi verso le cosiddette “Digital Humanites”.