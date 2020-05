Original Marines lancia Academy, il progetto dedicato alla rete di vendita

Si seguirà da remoto il nuovo progetto di formazione continua di Original Marines. L'azienda napoletana prosegue con il programma di aggiornamento del proprio network attraverso la realizzazione di iniziative on line. Il progetto Original Academy, che in origine prevedeva lezioni in aula e in store per la formazione di circa 1.500 dipendenti, diventa oggi Original Academy at Home.

Quattro le aree tematiche: Original Experience, con focus sull’esperienza in negozio: un percorso volto a perseguire la fidelizzazione del cliente attraverso un’esperienza fluida, personalizzata e soddisfacente negli store; product&visual, con focus sui prodotti: dal processo creativo alla produzione, dalla classificazione dei tessuti al visual merchandising; people, con focus sulla storia, la mission, il team e sui valori aziendali di un brand che ha una tradizione di oltre tre anni; operations, con focus sui processi di gestione degli store: dal magazzino ai sistemi di cassa.

L’iniziativa, che rientra nei piani periodici di formazione aziendale, è partita nel mese di gennaio ed è stata attualmente ripensata con l’obiettivo di dare un ulteriore conferma della vicinanza dell’azienda alla propria rete di vendita, trasformando questo periodo di isolamento in un’opportunità di crescita professionale.

La formazione continua, effettuata in 65 aule virtuali, destinata a 1450 dipendenti e in due sessioni formative per più di 300 ore di formazione, consentirà al network Original Marines di essere pronto quando il sistema produttivo e commerciale potrà ripartire utilizzando nuove formule e strumenti aggiornati.

In più, grazie all’app Original Community, tutti i dipendenti avranno la possibilità di entrare a far parte della community aziendale in modo tale da essere sempre aggiornati su news e progetti e per dare il proprio contributo nei forum dedicati.

La creazione della community aziendale, strumento fondamentale per coinvolgere, su diversi livelli, tutti i dipendenti dell’azienda, rappresenta un momento di grande importanza per Original Marines per poter condividere e massimizzare la conoscenza dei propri collaboratori, che sono il presupposto di qualsiasi innovazione e del raggiungimento di ogni risultato.

Con l’obiettivo di dare continuità ai percorsi formativi del network Original Marines, nell’app Original Community sarà presente anche una sezione dedicata all’Original Academy in cui sarà possibile consultare i materiali utilizzati durante le sessioni di formazione, i video ed calendari delle iniziative di formazione pianificate dall’azienda.

“Abbiamo sempre investito sulle persone -commenta Antonio Cavallera, direttore Hr di Original Marine - visto che sono il valore più importante della nostra azienda. E, soprattutto oggi in un momento così delicato per tutti, abbiamo voluto far sentire ancora di più la nostra vicinanza ai nostri dipendenti. Non ci siamo fermati e siamo stati sempre in contatto con loro attraverso le aule virtuali dell’Original Academy, uno dei nostri progetti più importanti dedicato alla formazione dei nostri dipendenti. Insieme all’Academy siamo ripartiti, lanciando l’Original Community, guardando verso il futuro che va sempre di più verso un’Original Marines 4.0 che deve continuare a stare al passo con i tempi. Guardiamo al futuro con fiducia e senso di responsabilità”.