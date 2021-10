Anica, Lonigro eletto presidente dell'Unione editori e distributori

La prima assemblea della nuova Unione Editori e Distributori Anica ha eletto all'unanimità Luigi Lonigro presidente. Lonigro, eletto dopo il precedente mandato conclusosi con l'entrata in vigore del nuovo Statuto ha commentato: "Estremamente soddisfatto del percorso fin qui compiuto per i risultati ottenuti, ringrazio tutti gli associati per il consenso e la fiducia dimostrata. In un momento storico in cui il mondo dell'audiovisivo richiede una trasformazione necessaria per adattarsi ai nuovi paradigmi, sono onorato di poter guidare e rappresentare i distributori Anica con determinazione nel loro percorso di metamorfosi verso un obiettivo comune: la crescita del mercato".

"Eccellente lavoro svolto, idee chiare sulle prospettive strategiche dell'industria, solido lavoro di squadra", ha detto da parte sua il presidente di Anica, Francesco Rutelli, commentando le decisioni dell'Assemblea con la rielezione all'unanimità di Luigi Lonigro. "La crisi pandemica - ha aggiunto - è stata drammatica, le trasformazioni competitive ci sfidano, e gli Editori e Distributori sono pronti; come lo è l'Anica, sempre più piattaforma rappresentativa della lunga filiera del cinema e audiovisivo".