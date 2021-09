Cleptopia, come il denaro sporco sta conquistando il mondo

È in uscita il 16 settembre Cleptopia, reportage firmato da Tom Burgis e pubblicato da Francesco Brioschi Editore. Dalla penna di uno dei più importanti giornalisti investigativi del mondo, una ricostruzione accurata di come le cleptocrazie e il denaro sporco stanno conquistando il mondo.

Protetta dal segreto bancario e racchiusa negli involucri delle società di comodo, esiste una dimensione parallela in cui il denaro sporco scorre indisturbato. Un fiume alimentato dal saccheggio delle risorse e dalla corruzione che erode le democrazie e sostiene le dittature, e che emerge, in modo tanto violento quanto indecifrabile, agli angoli opposti del pianeta.

Tom Burgis ha portato alla luce una miriade di storie in cui si alternano oligarchi alla conquista della Borsa di Londra, dissidenti in fuga dai regimi postsovietici, funzionari di banca al servizio della verità, truffatori protetti dalla CIA, ma anche persone comuni la cui esistenza è segnata dalla brutalità dalla corruzione globalizzata. Proprio la corruzione è il filo conduttore di questa inchiesta.

Combinando il rigore del giornalismo investigativo e la tensione di un thriller, questo libro indaga il fenomeno e lancia un monito: bisogna agire subito.

Tom Burgis





Giornalista investigativo del Financial Times, Tom Burgis è stato corrispondente estero a Lagos e a Johannesburg. Il suo lavoro è apparso sul Guardian, il Daily Telegraph e l’Observer. Per il suo impegno ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Award for Excellence for Investigative Reporting nel 2015.