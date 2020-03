Coronavirus, Mondadori presenta #IoEscoConLaFantasia

"Voltare pagina", ancora di più in questi giorni di quarantena da coronavirus, può tramutarsi in un autentico gesto magico capace di trasportarci in altri luoghi, pur rimanendo (nel rispetto delle restrizioni attualmente vigenti) ognuno nelle proprie abitazioni.

E il Gruppo Mondadori ha deciso di ricordarlo a tutte le famiglie italiane con il lancio di #IoEscoConLaFantasia, una nuova campagna di comunicazione per far sentire la propria vicinanza a tutti gli italiani provati dalla grave crisi in atto. Lo spot, già on air da alcune ore in TV e sui social, pone al centro l'importanza e il valore della lettura che sa essere intrattenimento per grandi e piccoli ma anche strumento di evasione e sorgente di cultura e bellezza.

Lo spot della campagna è stato curato dallo studio Gitto Battaglia 22, e lanciato sui profili social del gruppo Mondadori, e sulle pagine Facebook e Instagram delle case editrici Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Sperling&Kupfer, Mondadori Electa, Piemme, Electa, Mondadori Education e Rizzoli Education, dei brand e di Mondadori Store, che contano in totale circa 34 milioni di followers.