Coronavirus, prosegue la staffetta letteraria #leggiamounastoria

Prosegue e non si ferma #leggiamounastoria, la staffetta letteraria social di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa dall’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con il MIUR, con l’Associazione Librai Italiani, con il SIL, l'AIB e con il Centro per il libro e la lettura Confindustria, oltre che con il sostegno di Mediafriends Onlus, Lega Serie A e B, e Pirelli.

Sono arrivati ormai a un centinaio i video di scrittori e scrittrici. Questi, grazie al supporto delle case editrici e alla collaborazione con Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, li posteranno ogni giorno, accompagnati con una lettura, un breve testo, un messaggio, sui canali social dell'iniziativa e sul sito www.ioleggoperche.it, la community che da cinque anni lavora al progetto. Dopo la partenza con Rudy Zerbi, ambassador dell’iniziativa, questa seconda settimana ha visto, tra gli altri, autori come Silvia Avallone, Chiara Francini, Aldo Simeone, e ora la staffetta prosegue con Luigi Garlando, Alessandra Sala e Matteo Saudino.

Per lunedì 30 marzo è prevista una nuova sorpresa: Luciana Littizzetto, ambassador di #ioleggoperché, dà appuntamento ai lettori per tre giorni consecutivi con le filastrocche di Gianni Rodari (online alle ore 16 di lunedì 30 marzo, martedì 31 e mercoledì 1 aprile).

Prosegue inoltre il sostegno amichevole e spontaneo a #ioleggoperché di Un posto al sole, la storica serie televisiva in onda su Rai 3, prodotta da Rai Fiction e ambientata a Napoli. Dopo aver portato l’iniziativa, a ottobre 2019, all’interno della sceneggiatura e degli ambienti di due puntate della scorsa edizione, in questi giorni di difficoltà cinque attori dello sceneggiato hanno deciso di partecipare a #leggiamounastoria: Michelangelo Tommaso, Miriam Candurro, Riccardo Polizzy Carbonelli, Amato D’Auria, Maria Maurigi dedicheranno al pubblico una breve lettura, tratta da un libro a loro caro, nello Speciale - Un posto al sole della staffetta, online domenica 29 marzo.