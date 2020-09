Cultura a misura di Covid a Palermo, torna "Una Marina di Libri"

A Palermo il prossimo 24 settembre prende il via l'undicesima edizione di "Una Marina di Libri". Il festival dell’editoria indipendente, saltato a giugno per l'emergenza Covid, ci riprova e torna alla fine del mese con un protocollo di misure anti contagio. La manifestazione, che si concluderà domenica 27 settembre, si terrà come di consueto all’Orto botanico dell’Università degli Studi di Palermo, un luogo completamente all’aperto che ben risponde alle esigenze anti contagio dell'edizione. Inoltre tutti gli organizzatori del festival (l’Università degli studi di Palermo, CoopCulture che gestisce il sito museale, il Centro Commerciale Naturale piazza Marina e Dintorni e le due case editrici siciliane Navarra e Sellerio) hanno stipulato un rigido protocollo anticovid.

La cultura nel capoluogo siculo non rinuncia dunque alla 'fisicità', di persone e libri. "Abbiamo vissuto per la prima volta nella nostra vita mesi di ritiro in casa lontani dagli amici e inventandoci postazioni lavorative, incontri sul web con gli occhi sul telefonino. Dopo i mesi terribili del lockdown è importante l’idea di tornare alla fisicità, agli incontri con le persone, alla voglia di toccare e sfogliare i libri" spiega Nicola Bravo, presidente del CCN Piazza Marina e dintorni. "Sappiamo che sarà un’edizione particolare, ma sappiamo anche che sarà bello rivederci tutti: non ci abbracceremo, rinunceremo ai baci, faticheremo a riconoscerci dietro le mascherine, ma siamo certi che gli occhi di tutti saranno sorridenti ed emozionati" conclude Bravo.

In base al protocollo gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione con un numero massimo di 350 persone ogni due ore, 7 slot che copriranno 14 ore quotidiane dalle 10 della mattina. I visitatori avranno due ore di tempo, e un braccialetto colorato in base alla fascia oraria, per visitare la fiera con un percorso obbligato che permetterà di raggiungere tutti gli stand, evitando assembramenti e permettendo ai due flussi: in ingresso e in uscita, di non incrociarsi. Ciò garantirà lo svolgimento in sicurezza delle presentazioni di libri, reading e dell'intrattenimento.

Allo scadere delle due ore si dovrà uscire per dare la possibilità agli altri ospiti di entrare in sicurezza. È obbligatoria la prenotazione online sul sito www.unamarinadilibri.it, il costo del biglietto è di 3 euro per uno slot da due ore, e la stessa persona può acquistare più biglietti per diverse fasce orarie o acquistare un biglietto cumulativo di 10 euro che dà diritto a un ingresso al giorno per tutti e quattro i giorni della manifestazione.

Il tema di quest’anno è “Mondimperfetti”, scelto dal direttore artistico Piero Melati, affiancato da Matteo Di Gesù, Salvatore Ferlita e Masha Sergio. La parte del programma dedicata ai bambini, anche quest’anno è curata dalla Libreria Dudi, e prevede una serie di laboratori, incontri, letture ad alta voce e mostre, una dedicata al centenario di Rodari.