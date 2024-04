"Fanc**o lo stress!”, bestseller ruvido: Addio ansia. Anticipazione esclusiva

“Gli italiani sono i più stressati al mondo” (Istat). Da una celebre psicoterapeuta il bestseller ruvido e scientifico che libera per sempre da stress e ansia

Vi sentite ansiosi, irritabili, insicuri, dormite male, avete i crampi allo stomaco, non riuscite a perdere peso, vi manca il respiro, vivete un senso diffuso di spossatezza? Benvenuti nel club meno esclusivo d’Italia. Sono circa 50 milioni di persone, infatti, il 90% della popolazione, a lamentare disturbi legati a stress e ansia, e uno su tre è affetto da stress cronico.

Un recente rapporto dell’Istat e un report del Global Workplace di Gallup ribadiscono l’antifona: gli italiani sono le persone più stressate al mondo, e fra quelle con meno tempo libero a disposizione. Del resto, non servono quasi le statistiche per averne conferma: basta l’esperienza personale. Siamo tutti stressati, e sapere che lo stress causa mal di testa, cattiva digestione, irritabilità, insicurezza, insonnia, tensioni muscolari, un senso diffuso di spossatezza e apre la strada a malattie più gravi… non fa che stressarci ancora di più.

È a questo punto che giunge in soccorso “Fanc..lo lo stress!”, il manuale bestseller, dal titolo irriverente eppure assolutamente scientifico, della dottoressa Faith G. Harper, che dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche Usa sbarca ora nelle librerie italiane (Libreria Pienogiorno, pp. 224, € 17,50). Rinomata psicoterapeuta, professore aggiunto all’Università di San Antonio, in Texas, e poi direttrice di un importante Centro di psicoterapia, la dottoressa Harper mette in campo la sua lunga esperienza, tutte le ultime scoperte e uno stile brillante e senza fronzoli per spiegare, chiaro e tondo, come affrontare stress e ansia sia nell’immediato che nel medio e lungo termine, e per combattere burnout, sindrome dell’impostore e tutta una serie di odiosi aspetti correlati.

«La prima buona notizia – scrive la Harper - è che non sempre stress e ansia vengono per nuocere, anzi: è il nostro corpo che ci avvisa che qualcosa non va e che dobbiamo reagire. La seconda è che ci sono importanti strategie da mettere in atto non solo per imparare a debellarli, ma addirittura per trasformarli in energia positiva, a nostro vantaggio».

Ricco di spiegazioni chiare e di consigli di comprovata efficacia, il suo metodo diretto aiuta a capire le differenti dinamiche che inducono in ciascuno stress e ansia e insegna a governare le risposte della mente, per trovare pace e serenità. 5 milioni di lettori garantiscono che funziona.

In esclusiva per Affaritaliani.it anticipiamo 13 semplici strategie di “coping” – che mantengono il corpo calmo e consentono di gestire meglio i picchi di stress acuto – tra le centinaia di efficaci tecniche che si possono trovare nel metodo bestseller della dottoressa Harper.

1) Masticate qualcosa: gomma, caramelle. Qualcosa su cui potete concentrare l’attenzione.

2) Battete le palpebre: in questo modo interrompete la percezione del tempo da parte del cervello. In sostanza è un riavvio/mini sonnellino del sistema che facciamo durante le ore di veglia in maniera inconsapevole e che possiamo anche fare consapevolmente quando siamo stressati.

3) Associate un odore specifico alla sensazione di calma, felicità e relax (la lavanda, per esempio, ha proprietà calmanti di suo). Questa strategia si costruisce annusando un certo profumo quando vi sentite al sicuro e rilassati. Poi portatevi dietro un batuffolo di cotone imbevuto di quel profumo in un sacchetto con la zip o in un piccolo contenitore. Quando vi sentite fortemente stressati, o in caso di un attacco di panico, apritelo e inalate per riconnettervi con la sensazione di calma.

4) Fate un bagno caldo con i sali per disintossicarvi. Può essere sufficiente anche un pediluvio.

5) Piangete. Le lacrime di tristezza rilasciano sostanze chimiche che altri tipi di lacrime non contengono.

6) Contate all’indietro da cento a tre a tre. Fidatevi, non riuscirete a concentrarvi su altro che sui numeri.

7) Identificate i muscoli tesi e rilassateli intenzionalmente uno a uno.

8) Visualizzate mentalmente un segnale di stop. E dite a voi stessi: “STOP”.

9) State al sole. La vitamina D allevia i sintomi della depressione e riduce l’infiammazione sistemica nel corpo.

10) Bevete acqua. Bevete un SACCO di acqua. L’acqua è essenziale per il cervello quanto lo è per il corpo.

11) Fate la respirazione 5-7-8. Inspirate contando fino a cinque, trattenete contando fino a sette, espirate contando fino a otto. L’espirazione più lunga impegna la risposta parasimpatica.

12) Prendetevi una pausa dalla tecnologia. Impostate un orario per controllare i messaggi e i social media anziché farlo in maniera ossessiva. Qualcuno è arrivato al punto da virare lo schermo del telefono in bianco e nero (senza i colori vivaci ad attirarci, è molto meno probabile finire nel loop di scrollare come dementi).

13) Assumete una postura (di potere). Una marea di ricerche mostra che quando ci atteggiamo a supereroi (gambe larghe, mani sui fianchi) ci sentiamo più forti. Restare in quella posizione per due minuti riduce il cortisolo (l’ormone dello stress) e aumenta il testosterone (il nostro ormone “non si accettano sconfitte”).