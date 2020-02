I nuovi aforismi della Baroni: "Lame nelle carni del politicamente corretto"

“Per via della globalizzazione, quando cerco l’altrove, trovo solo l’ovunque.”

La nuova silloge aforistica di Silvana Baroni, intitolata Diversamente dal suo contrario, (Joker, ottobre 2019), contiene frasi come queste, lame conficcate nelle flaccide carni del politicamente corretto.

“L’incredibile: il racconto preferito dai creduloni.” Armata di ironia, coraggio, espressioni acuminate, incisive, l’autrice si scaglia contro il bastione delle verità arroganti, considera con occhio critico chiunque osservi il mondo sempre e solo da un’unica finestra. “La genetica è annacquata dagli amanti delle madri.” Nel mirare dritto al bersaglio, il suo pensiero disintegra la noia, polverizza certezze, denuda il reale, enuclea l’essenza.

“La speranza è l’ostinazione contro l’evidenza.” Uno sguardo lucido che, a tratti, si vela di malinconia, delusione, o saggia rassegnazione. “La trascendenza è andare oltre il provincialismo dell’ego.” Psichiatra, psicanalista di professione, e grande conoscitrice della psiche, la Baroni stigmatizza l’eccessivo ripiegarsi su sé stessi e auspica approdi a dimensioni di maggiore spiritualità, suggerisce più ampi orizzonti interiori.

“Sputo subito il rospo, perché la conversazione non diventi uno stagno.” Animo ribelle, prova gusto a provocare, scardina gli schemi, scandalizza i benpensanti, denuncia, ma con garbo. E, se perfora la crosta terrestre, è per scendere in profondità. “Mi isolo dagli altri per cercare interessanti spunti di conversazione.” Qui riconosce che persino chi ama la solitudine ricerca il dialogo con il prossimo. “Crepuscolo: il lento crepare della luce.(...)” Il sorriso di Silvana si mostra dolce, oppure amaro, a seconda dei casi, fedele compagno di viaggio del lettore, una pagina dopo l’altra. “Vita: un giorno in più per avere un giorno in meno.” Sovente la Baroni è portata a riflettere sul mistero del tempo.

“Immaginare è come scrivere a matita.” Per Silvana, la fantasia rappresenta un rifugio prezioso, una musa che la spinge anche a disegnare un calaidoscopio di spiritose piccole figure stilizzate, dalla sagoma pseudo-umana. O a tratteggiare oggetti surreali appena abbozzati, in divenire, intrappolati tra potenza e atto. Semi grafici che in questo libro pullulano, fioriscono, compaiono qua e là, si inseguono, giocano con noi, incarnano enigmi. Profili di sogni a china, brevi tratti aguzzi o sinuosi, scrigni di senso, specchi dove il significato si riflette, strumenti che le servono a commentare i propri testi da un’altra prospettiva, amplificano emozioni, intrecciano sentimenti, evocano incisività e leggerezza. Aiutano a sdrammatizzare, a prenderci un po’ meno sul serio. Quasi un monito insomma, un etereo stratagemma a stemperare la prosopopea della mente. Poiché, ci ricorda Silvana Baroni, “Il lato stupido dell’intelligenza sta nel credere di avere ragione.”