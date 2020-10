La diceria di Gesualdo Bufalino... Ritrovata la tesi di laurea dello scrittore

Gesualdo Bufalino: ritrovata la tesi di laurea dall'archivio storico dell'Ateneo di Palermo

La copia destinata alla segreteria della tesi di laurea di Gesualdo Bufalino è stata trovata durante i lavori di trasferimento del materiale custodito nell'Archivio storico di ateneo dell'Università di Palermo nei nuovi locali del convento seicentesco di Sant'Antonino. Il dattiloscritto di 90 pagine reca sul frontespizio il titolo "Gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa (1738 – 1829)" e l'indicazione dell'anno accademico 1945-1946. In realtà lo scrittore comisano si sarebbe laureato a Palermo nel marzo del 1947, dopo avere ripreso gli studi intrapresi a Catania e interrotti bruscamente per la chiamata alle armi, sotto la guida del noto antifascista toscano Silvio Ferri (1890-1978), che dal primo dicembre del 1940 insegnava archeologia nell'Ateneo palermitano.



La diceria di Bufalino...

"Nel titolo del dattiloscritto sono già riconoscibili i segni della più autentica cifra letteraria dell'autore di Diceria dell'untore, pubblicato nel 1981 ma pensato negli anni e negli ambienti in cui Bufalino era impegnato nella stesura della propria tesi di laurea", commenta il professore Mario Varvaro, delegato del rettore all'Archivio storico di ateneo. La tesi si annuncia, aggiunge, "come l'incunabolo del gusto per la rievocazione e il recupero di ciò che è stato, proprio di uno scrittore educato e cresciuto al culto della memoria intesa come 'spontaneo sortilegio di ombre cinesi, teca di magiche epifanie, cinematografo di larve dissepolte dalla sabbia del tempo' (Museo d'ombre)".

In questo, l'archeologo e lo scrittore sono simili: entrambi restituiscono luce all'ombra, rinominano i segni muti del passato e lo fanno rivivere nel sortilegio della teogonia dell'essere. Lo studio di questo unico esemplare finora noto della tesi di laurea di Bufalino, secondo il docente Varvaro, "potrà gettare luce dunque sulla scaturigine più antica dell'autentica cifra della sua scrittura, che si rispecchia nella centralità del tema della memoria come racconto del ricordo e della parola come Riessere, come miracolo del Bis (Cere perse), come analgesico contro la tentazione del nulla".

Una coincidenza davvero singolare, questa del ritrovamento della tesi di laurea di Bufalino, se si considera che cade proprio nel centenario della nascita dello scrittore. "È questa - conclude Varvaro - senza dubbio un'occasione feconda per la comunità scientifica di studiosi e di lettori dell'opera di Bufalino, per riscoprire l'europeismo e l'originalità di uno scrittore d'eccezione che ha fatto della biblioteca e del dialogo con le voci dei libri la metafora più eloquente della propria attività letteraria".