La grammatica dell'affitto, come sopravvivere nel labirinto della locazione

La grammatica dell'affitto. Dalla cauzione alle bollette: come sopravvivere nel labirinto della locazione

L’affitto di una casa coinvolge milioni di individui in Italia, con oltre 2 milioni di nuclei familiari, pari a 11,8 milioni di persone, attualmente in locazione. Questo fenomeno è in costante crescita, con il 20,5% delle famiglie totali che ha scelto questa soluzione abitativa nel 2021, secondo le più recenti rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Nel 2006, il 74,7% degli italiani, pari a 43,6 milioni di persone, viveva in abitazioni di proprietà. Nel 2022, questo numero era sceso a 42,7 milioni, corrispondente al 72,5% della popolazione, registrando una perdita secca di 900mila proprietari e sottolineando un cambiamento significativo verso una maggiore prevalenza delle locazioni.

“Ancora oggi, nonostante l'ampia partecipazione al mercato dell'affitto, molte persone si trovano impreparate di fronte alle sfide e alle complessità che possono insorgere lungo il percorso”, spiega Andrea Napoli, che della gestione delle locazioni immobiliari ha fatto il fulcro del proprio business con Locare, PMI innovativa che rivoluziona il settore offrendo servizi ad alto valore aggiunto per la gestione delle locazioni immobiliari.

”La Grammatica dell’Affitto” (Mondadori) è il suo primo libro, una guida completa e comprensiva destinata a proprietari, inquilini e agenti immobiliari. Non è soltanto un manuale pratico, ma anche un prezioso strumento che offre soluzioni precise e concrete per superare ogni ostacolo legato all'affitto. Attraverso esempi concreti e casi di studio, Napoli fornisce chiarimenti su tutti i principi fondamentali della locazione, permettendo ai lettori di prendere decisioni informate e tutelare i propri interessi grazie alla certezza del diritto.

“Con questo libro mi sono prefisso, fra gli altri, l’obiettivo di spiegare le basi del diritto immobiliare in modo accessibile, al fine di affrontare e di prevenire questioni legali e dispute tra le parti coinvolte. Attraverso il miglioramento della convivenza e della comunicazione, l’esperienza dell’affitto può e deve diventare meno stressante e più gratificante per tutti”, specifica l’autore.

All'interno del libro, i lettori troveranno preziosi suggerimenti per interpretare e redigere le clausole contrattuali con efficacia. Inoltre, "La Grammatica dell’Affitto" fornisce una chiara panoramica dei diritti e doveri sia dei proprietari che degli inquilini, semplificando la comprensione del linguaggio spesso intricato del settore immobiliare.