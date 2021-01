Libri, conti in utile per La Nave di Teseo: 63.660 euro

La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi nell'appena conclusosi 2020 ha piazzato ben due titoli nei primi quattro posti della classifica dei libri più venduti in Italia dell'anno, con L'enigma della camera 622 di Joel Dicker e Il colibrì di Sandro Veronesi. Smentendo le voci, analizza Italia Oggi, sulla possibile cessione della casa editrice che periodicamente sono circolate, la Nave di Teseo, dopo un 2016 e 2017 archiviati in perdita, già nel 2018 aveva recuperato con 227 mila euro di utili, e nel 2019 i conti si sono chiusi con un valore della produzione di 8 milioni di euro (7,5 mln nel 2018), un patrimonio netto di 9,2 milioni di euro (9,1), un capitale sociale piuttosto solido di oltre 7,7 milioni di euro e utili per 63.660 euro.

Come spiega Italia Oggi, tra gli aspetti un po' problematici c'è la situazione debitoria oltre i 6 milioni di euro (5,4 mln nel 2018), di cui 1,48 milioni verso banche (Desio Factor). Poi per quanto riguarda le due partecipazioni de La Nave di Teseo in Baldini+Castoldi srl e in Oblomov srl: il 95% di Baldini+Castoldi è iscritto a bilancio de La Nave di Teseo per un valore di 3,64 milioni di euro e il 67% di Oblomov ha un valore in bilancio di 421 mila euro, mentre la quota parte di patrimonio netto è di appena 19 mila euro.

Infine nel 2020 sebbene anche La nave di Teseo abbia risentito delle conseguenze del coronavirus, spiegano gli amministratori che "al momento non ci sono evidenti aspetti che possano pregiudicare la continuità aziendale".