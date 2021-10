Libri da leggere per Halloween: 5 titoli per chi non ha paura del brivido

Nata come ricorrenza americana, Halloween è ormai entrata nella tradizione europea e ogni anno centinaia di persone si apprestano a festeggiarla indossando maschere terrificanti, prendendo parte a eventi spaventosi, ma anche concedendosi il piacere di una lettura da brivido.

Abbiamo quindi pensato di suggerirvi cinque libri decisamente adatti all’atmosfera di Halloween, da leggere se non si ha paura di fantasmi, mostri, conturbanti creature fantastiche, assassini e altri demoni provenienti dalle più lontane tradizioni.

Streghe! Malie e misfatti (ovvero abomini e sortilegi) delle figlie della notte (Mondadori)

Streghe



Anche quest’anno non poteva mancare il drago che Mondadori dedica ad Halloween, in questo caso incentrato sulle protagoniste femminili dell’amata festa americana. Streghe! Malie e misfatti (ovvero abomini e sortilegi) delle figlie della notte si presenta nella sua cover dai toni oro, nero, rosso e viola per terrorizzare il lettore con la raccolta di sei romanzi inquietanti e al contempo divertenti, tratti dai grandi autori del weird americano.

Poche illustrazioni e molti contenuti forti per questo volume da collezione edito da Mondadori nella collana Oscar Draghi, all’interno della community Oscar Vault. Questa la lista delle opere che sono state scelte dopo un’accurata selezione: Brucia strega brucia! di Abraham Merritt e, dello stesso autore, Striscia, ombra!; Il sabba delle mogli di Fritz Leiber; … E non ci saranno più tenebre di James Blish; La stella azzurra di Fletcher Pratt; infine Le streghe di Manhattan di Lyon Sprague De Camp.

Leggendo la prefazione di Massimo Scorsone, che si è dedicato alla cura e all’assemblaggio di questo grande tomo al femminile – nel senso che, per una volta, le eroine delle conturbanti e fantasiose storie raccontate sono donne –, troveremo già tutti quegli elementi che rimandano alla tradizione di Halloween: animali notturni, uccellacci del malaugurio, grida echeggianti, demoni, scope, belzebù, sabba, fattucchiere e molto altro. È il trionfo del popolare – non a caso Scorsone inizia la sua introduzione parlando proprio della cultura pop – dalle cui origini orali, pagane e superstiziose sono emerse figure ormai entrate a far parte dell’immaginario comune, alcune delle quali derivano in realtà da una storia millenaria e vedono le loro fondamenta nelle leggende dei popoli antichi.

La bella cover di Manuele Scalia, con le illustrazioni di Malleus, è allora una porta per entrare in mondi dai quali sarà difficile uscire e sulla cui natura ci fa riflettere la postfazione di Tiffany Vecchietti, che vi raccomandiamo di non saltare: “Che siate più o meno giovincelli non importa, i riferimenti culturali legati all’immaginario “stregonesco” hanno attraversato i secoli e le generazioni. Le streghe hanno dominato le storie della nostra infanzia, sono entrate prepotentemente nella nostra memoria collettiva attraverso il cinema e la letteratura”. Ecco, allora, perché questo è un drago per tutti – così sono detti, in gergo, i volumi della collana Oscar Draghi – senza distinzioni di età, sesso, neppure di gusti letterari, perché all’interno di questa raccolta si spazia dall’horror al fantastico, dal romanzo storico al thriller, dal magico al gotico. Il merito è delle voci di sei grandi autori appartenenti alla science fiction mondiale.

Lo consiglio perché: è il regalo adatto da fare a sé stessi, ai propri figli, al partner o a un amico nella notte di Halloween, apprezzabile tanto dagli studiosi quanto dagli adolescenti alle prime armi. Nonostante la mole e le circa 800 pagine che lo compongono, il libro si legge tutto d’un fiato, facendo pausa a malapena tra un romanzo e l’altro. Cosicché, quando si arriverà alla fine non ci si sarà neppure accorti che si è fatto giorno…