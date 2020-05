LibridaAsporto diventa un network di player indipendenti

"Libri da Asporto" diventa un servizio permanente, un'alternativa agli attuali player online

"LibridaAsporto", l'iniziativa avviata da NW nel periodo di lockdown per sostenere le librerie affinché potessero spedire i volumi ai propri clienti, diventa un servizio permanente e strutturato. Così ha preso forma il portale www.libridaasporto.it e viene lanciato sul mercato nazionale. Quasi 200 le librerie che hanno già aderito, e il numero continua a crescere. Attraverso il portale le librerie potranno accedere ad un loro profilo personale e utilizzare il sito per effettuare le spedizioni ai propri clienti, il tutto in modo intuitivo e automatizzato. Il sistema si interfaccia direttamente con il trasportatore e ogni consegna, effettuata con corriere espresso, sarà tracciabile.

Per le librerie costi di spedizione limitati

Gli editori coinvolti e le librerie danno così vita ad un nuovo network di player indipendenti, che potranno così aggiungere al proprio abituale business la possibilità di spedire i libri direttamente a casa del proprio cliente. L'intento è quello di sostenere le librerie che aderiranno al progetto fornendo un’alternativa qualificata al servizio offerto dagli attuali player on-line. #LibridaAsporto attualmente si potrà avvalere di circa 200 librerie che consiglieranno, supporteranno e aiuteranno il proprio cliente. I librai stessi potranno suggerire al cliente la possibilità di ricevere il libro a casa, valorizzando ulteriormente la propria funzione culturale e commerciale. Il servizio sarà parte integrante del futuro lavoro dei librai e il costo di spedizione per la libreria sarà limitato, in modo da permettere una spedizione agevole in ogni parte d’Italia.