Morto Eric Carle: illustratore di libri per bambini, padre del Bruco Maisazio

E' scomparso all'eta' di 91 anni Eric Carle, lo scrittore e illustratore americano di libri per ragazzi famoso in tutto il mondo per Il piccolo Bruco Maisazio (titolo originale The Very Hungry Caterpillar), che tradotto in 62 lingue ha venduto 46 milioni di copie. Ad annunciarne la morte sono stati i familiari, che lo hanno accompagnato nell'ultimo saluto nella sua casa di Northampton in Massachusetts.

Eric Carle ha scritto oltre 70 libri, tra cui il classico della letteratura per ragazzi The Very Hungry Caterpillar, pubblicato nel 1969 e che racconta la storia della metamorfosi di un bruco verde e rosso in una bellissima farfalla, con la quale hanno imparato a leggere molte generazioni di americani. Il libro si trovava al decimo posto tra i più prestati nella storia della New York Public Library in un elenco pubblicato nel 2020 in occasione del suo 125esimo anniversario.

"Penso che sia un libro di speranza", ha detto Carle in un video diffuso in occasione delle iniziative che hanno accompagnato il 50esimo anniversario dell'opera, ripetendo più volte che voleva che il libro servisse ai bambini nel passaggio ai primi anni di scuola, così che potessero identificarsi come enormi farfalle che lasciano la sicurezza e il calore delle loro case volando verso il futuro.

"I bambini hanno bisogno di speranza. Tu, piccolo insignificante bruco, puoi diventare una bellissima farfalla e volare per il mondo con il tuo talento", ha sottolineato l'autore. Nato a Syracuse (New York) nel 1929 ma cresciuto in Germania, Carle tornò presto negli Usa dove sviluppò la sua importante carriera di disegnatore, scrittore e illustratore di libri. Nonostante la sua lunga lista di opere, ha iniziato a scrivere libri per bambini a 40 anni d'eta'.