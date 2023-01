“Verità e amore” in libreria dal 20/1: tutti gli insegnamenti di Ratzinger

"Verità e Amore" di Benedetto XVI in uscita nelle librerie. Data

In uscita nelle librerie “Verità e amore”, di Benedetto XVI. Il volume che raccoglie gli insegnamenti più significativi del magistero di Ratzinger. (Edizioni San Paolo 2023, pp. 315, euro 20,00). Verità e amore: un binomio in cui si può compendiare tutta l’eredità del pontificato di Benedetto XVI.

Ratzinger “si è prodigato – si legge nel comunicato stampa - nel dimostrare che il vero senso della vita consiste nella ricerca della verità e nel dono di sé nell’amore. Per raggiungere questa meta è necessaria però una convinta e coerente affermazione del primato di Dio, uno dei temi sui quali Benedetto XVI ha maggiormente insistito”.

Così, nell’orizzonte di una “nuova evangelizzazione”, il suo impegno primario “è stato quello di far riscoprire tale primato, soprattutto in quei Paesi di antiche radici cristiane, dove è stato smarrito a causa di una mentalità secolarizzata, materialistica ed edonistica”.

Lungo tutto il suo pontificato, da teologo e da pastore, “Benedetto XVI si è fatto umile compagno di viaggio in questo comune cammino verso una fede sempre più consapevole e matura, che non si accontenta di ciò che ha trovato, ma che ogni volta cerca nuova luce, nella gioia dell’incontro col Signore risorto”.

Joseph Ratzinger

E' nato a Marktl am Inn, diocesi di Passau (Germania), il 16 aprile 1927. Nel 1951 (29 giugno) viene ordinato sacerdote assieme al fratello Georg e l’8 luglio celebra la sua prima messa. Dopo aver insegnato teologia per venticinque anni in numerose università tedesche e aver fondato, con Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac e altri teologi, la rivista internazionale di teologia Communio, nel 1977 (25 marzo) viene nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga. Il 27 giugno dello stesso anno è creato cardinale da Paolo VI. Nel 1981 (25 novembre) Giovanni Paolo II lo nomina prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. Nel 2005 (19 aprile) succede a Giovanni Paolo II, morto il 2 aprile, assumendo il nome di Benedetto XVI. A sorpresa, l’11 febbraio 2013 annuncia le proprie dimissioni. Dopo l’elezione a sommo pontefice di Francesco (13 marzo 2013), Benedetto XVI, restando Papa emerito, si ritira nel monastero “Mater Ecclesiae” in Vaticano, dove si è spento serenamente il 31 dicembre 2022.