Lorenzo Marini incanta al Superstudio Più di Milano

In corso e fino al 30 gennaio 2024 allo spazio espositivo MyOwnGallery di Superstudio Più di Milano (via Tortona 27) la mostra Private Collection Vol.1: Lorenzo Marini, ideata e curata da Sabino Maria Frassà. La mostra dedicata al maestro della Type Art rappresenta il primo di una serie di progetti espositivi volti a raccontare e condividere con il pubblico e la collettività il ruolo e il risultato del collezionismo in Italia. Il mecenatismo e il supporto all’arte fanno parte del dna di Milano, città che da sempre ha avuto in privati cittadini illuminati uno dei principali motori sociali ed economici. Si tratta di un supporto discreto e tempestivo alle eccellenze artistiche nella fase di progettazione e produzione. Questo rapporto virtuoso tra mecenate e artista, tuttavia, presenta il limite di rischiare di essere elitario e accessibile solo a pochi privilegiati, che frequentano tali fortunate abitazioni. Cramum, pertanto, dà vita con questa mostra a una forma di restituzione collettiva e di condivisione della bellezza alla società.

Molti dei lavori non sono mai stati esposti al pubblico prima

Private Collection Vol.1: Lorenzo Marini offre un’opportunità unica per esplorare le opere dell'artista raccolte nel corso degli anni da un noto e lungimirante collezionista milanese, che ha scelto di mantenere l’anonimato. Molti dei lavori non sono mai stati esposti al pubblico prima, in quanto si trovano in diverse residenze, non solo milanesi.

La mostra è visitabile liberamente fino a martedì 30 gennaio nei seguenti orari di apertura: lunedì-venerdì 14.00-19.00; sabato e domenica 9.30-19.00. Per info 02 581518.