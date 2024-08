Marattin a La Piazza allontana il Campo largo: “Non è la soluzione per l’Italia”

Marattin a La Piazza allontana il Campo largo

"Credo che non si cambi un partito con una intervista al Corriere. Non voglio piu' coalizioni che si mettono insieme per non far vincere l'avversario, come e' successo nel 1996 e nel 2006. Questo e' non fare politica. Non credo che il 'campo largo', dove ci sono persone che la vedono in maniera diametralmente opposta, sia" una buona soluzione". Cosi' Luigi Marattin, deputato di Italia Viva, nel suo intervento all'evento 'La Piazza', la kermesse di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. Il riferimento (e la critica) è ovviamente al proprio leader Matteo Renzi.

"In questo Paese si e' rotto qualcosa negli anni '60. Destra e sinistra hanno opinioni sbagliate sul perche' questo Paese abbia smesso di crescere", aggiunge. "La soluzione non e' spendere di piu' sul pubblico - dice - ma come si spende".