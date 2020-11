Angelini Pharma sceglie Industree Communication Hub per il progetto APtitude

Angelini Pharma ha scelto Industree Communication Hub per realizzare e comunicare l’identità del nuovo sistema di comportamenti aziendali, progettato sulla base dei valori e degli obiettivi di performance aziendali

Angelini Pharma, la divisione farmaceutica del Gruppo Angelini, leader nei settori healthcare e benessere, ha affidato a Industree Communication Hub l’incarico di realizzare e di comunicare l’identità del nuovo sistema di comportamenti in grado di guidare l’agire quotidiano delle persone nell’ambiente lavorativo, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati professionali nel rispetto delle direttive e dei valori aziendali.

Il progetto prende il nome di “APtitude > Behaviours make our Future grow”: il naming scelto richiama l’acronimo di Angelini Pharma e rimanda all’ambito dei comportamenti, delle attitudini che ogni dipendente deve seguire e l’azienda deve incoraggiare per raggiungere con più efficacia gli obiettivi personali e aziendali. Il payoff evoca i “Core Behaviours”, che Angelini Pharma ha introdotto nella cultura organizzativa per orientare le azioni quotidiane dei propri dipendenti: integrity, performance, innovation, collaboration, courage, passion.

Oltre alla creazione dei principali strumenti di visual identity, Industree Communication Hub, con la collaborazione dei responsabili delle aree HR e Comunicazione di Angelini Pharma, ha realizzato tutti gli strumenti di lancio del progetto, punteggiandone le diverse fasi, dall’attività di mailing alla produzione di video, al supporto alla comunicazione digitale, per coinvolgere i dipendenti nel perseguimento degli obiettivi aziendali e - allo stesso tempo - nello sviluppo di un DNA comune e differenziante.