Intelligenza artificiale e aziende italiane: le reali applicazioni

Come l'intelligenza artificiale sta trasformando le aziende italiane

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, offrendo nuove opportunità per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e creare valore aggiunto. Secondo un recente studio di McKinsey, entro il 2030 l'AI potrebbe contribuire all'economia globale con un incremento del PIL pari a 13 trilioni di dollari. Nel nostro Paese, il mercato dell'AI ha visto una crescita esponenziale, passando da 210 milioni di euro nel 2020 a circa 330 milioni di euro nel 2022.

L'AI dal 2022: dalla teoria alla pratica

Dal 2022, anno del boom di ChatGPT, queste tecnologie sono improvvisamente uscite dai laboratori di ricerca informatica per diventare degli assistenti personali quotidiani: l'intelligenza artificiale ha compiuto un significativo passo avanti, e limitarla ai chatbot generativi sarebbe davvero riduttivo. Non di solo ChatGPT vivono imprenditori e professionisti, infatti: la crescita esponenziale di questo innovativo segmento è stata alimentata dall'adozione di tecnologie avanzate nei settori più diversi, dall'industria manifatturiera al settore energetico, dal marketing alla sanità. Bisogna riflettere su un punto, infatti: certamente, quando utilizziamo Gemini, Perplexity o qualsiasi altro strumento AI-based, per ottenere risposte, creare o tradurre contenuti, generare immagini e video, ci rendiamo perfettamente conto di usare l’AI.

Ma le tecnologie IA sono da tempo utilizzate in numerosi contesti in modo invisibile, soggiacenti ai servizi più disparati. Ad esempio, gli algoritmi di raccomandazione di Amazon e Netflix, basati su tecniche di machine learning, in grado di personalizzare l'esperienza utente suggerendo prodotti e contenuti pertinenti. Oppure, persino nei sistemi finanziari, dove l'IA viene utilizzata per la rilevazione di frodi attraverso l'analisi di pattern sospetti nelle transazioni. O ancora, nel settore automobilistico: c’è intelligenza artificiale anche alla base dei sistemi di guida autonoma, utilizzati non solo da Tesla e Google, ma anche da numerosi altri produttori che li stanno sperimentando e perfezionando.

E non è solo una ragione di comodità o di business, perché l’AI potrebbe contribuire a migliorare la società come la conosciamo. Oltre a migliorare l'efficienza e la personalizzazione dei servizi, infatti, ha il potenziale di apportare benefici significativi alla vita delle persone, in termini di accessibilità, di sostenibilità, di inclusività.

Basti pensare a funzionalità basiche, come la capacità di convertire vari formati di contenuto, da scritto ad audio o video: sembra una piccola cosa ma ha un'importanza cruciale per coloro che hanno diversabilità a livello di vista o di udito, così come i sintetizzatori vocali e i sottotitoli automatici. Questo tipo di innovazione non solo rende la tecnologia più inclusiva, ma promuove anche una società più equa, in cui le barriere alla comunicazione e all'informazione vengono significativamente ridotte.

Applicazioni dell'AI nei principali settori

Ma come possono le imprese italiane trarre vantaggio da queste nuove tecnologie per migliorare i propri processi, mitigare i rischi, ridurre i costi e contribuire, in generale, a una maggiore efficienza dei sistemi? Vediamo nel dettaglio alcuni dei principali usi, applicati a industry specifiche.

Editoria

Nell’editoria, l'AI sta trasformando il modo in cui vengono create e distribuite le notizie. Gli algoritmi di machine learning possono analizzare grandi quantità di dati per identificare tendenze e generare canovacci di contenuto in modo autonomo. Diversi gruppi editoriali la stanno già utilizzando, pur mettendo il veto, fortunatamente, sulla scrittura automatica dei pezzi giornalistici. In più, l’analisi dei dati serve a personalizzare l'esperienza del lettore, suggerendo articoli in base alle sue preferenze e comportamenti di lettura.

Marketing

Il marketing è uno dei settori dove l'IA sta avendo un impatto maggiore: aziende e agenzie la utilizzano per analizzare i dati dei clienti e creare campagne pubblicitarie altamente mirate. Gli algoritmi di machine learning possono segmentare il pubblico in base a comportamenti e preferenze, ottimizzando così le strategie di marketing. O ancora, l'uso di chatbot avanzati permette alle aziende di interagire con i clienti in modo più efficiente, rispondendo a domande comuni e offrendo supporto personalizzato in tempo reale. Inoltre, l'IA può essere un valido strumento per fare sentiment analysis sui social media o in generale sul web, aiutando le aziende a comprendere meglio le opinioni dei consumatori e ad adattare la propria comunicazione o, persino, i propri prodotti.

Settore industriale

Nell’Industria 4.0, l'artificial intelligence viene impiegata per migliorare l'efficienza e la qualità dei processi produttivi: ad esempio, tramite modelli predittivi è possibile prevedere i guasti dei macchinari e ottimizzare la manutenzione preventiva, riducendo così i tempi di inattività e i costi di riparazione. Oppure, è possibile impiegare l’AI per il controllo della qualità, identificando difetti nei prodotti in tempo reale e in modo ancora più accurato di come farebbe un operatore umano, attraverso l'analisi delle immagini.

Sicurezza informatica

Nel settore informatico, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella rilevazione e prevenzione di attacchi hacker e azioni malware. Riuscendo a scandagliare enormi quantità di dati in tempo reale, diventa più immediato identificare comportamenti sospetti e anomalie, permettendo di rilevare minacce in arrivo. Dunque, l'IA può anticipare potenziali attacchi attraverso l'analisi predittiva, migliorando così la sicurezza dei sistemi informatici e proteggendo le informazioni sensibili delle aziende e degli utenti.

Finanza

In ambito finanziario, viene impiegata nella rilevazione e prevenzione delle frodi, analizzando transazioni in tempo reale, così da identificare pattern sospetti e comportamenti anomali, che potrebbero indicare attività fraudolente. Può essere anche un valido aiuto per gli analisti finanziari, velocizzando le attività di valutazione del rischio di credito, per ottimizzare i portafogli di investimento e per migliorare la gestione del rischio complessivo. Questo permette alle istituzioni finanziarie di proteggere meglio i propri clienti e asset, garantendo operazioni più sicure e affidabili.

Energia

Nel comparto energetico, l'IA sta contribuendo a rendere le reti elettriche più efficienti e sostenibili, prevedendo la domanda di energia in determinate zone per ottimizzarne la distribuzione o contribuendo a pianificare interventi di manutenzione sulla base di dati storici, geografici e ambientali. Ad esempio, l'IA è utilizzata per la gestione delle fonti di energia rinnovabile, come l'energia solare ed eolica, prevedendo la produzione in base alle condizioni meteorologiche e adattando la rete di conseguenza. Inoltre, viene impiegata per monitorare e ottimizzare il consumo energetico negli edifici, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale.

Settore medicale

L’impatto in ambito medicale potrebbe essere davvero potente, risultando non solo in un miglioramento delle aziende sanitarie ma anche in un enorme passo avanti per i cittadini e i pazienti, per la diagnosi e il trattamento delle malattie. Modelli avanzati di machine learning possono analizzare immagini mediche, come radiografie e risonanze magnetiche, per identificare anomalie con un alto grado di precisione e su una scala vastissima. L’applicazione è nella diagnosi precoce del cancro o di malattie neurodegenerative, migliorando così esponenzialmente le possibilità di successo del trattamento, se identificate con largo anticipo. Altro tema importante è la possibilità, in corso di studio e ricerca, di mettere a fattor comune tutte le cartelle cliniche contenute negli ospedali europei, per creare un immenso archivio di letteratura medica a cui qualsiasi ospedale possa accedere facilmente: anche questo contribuirebbe a potenziare la capacità dei medici di rilevare malattie rare e comparare trattamenti e cure.

L’Intelligenza Artificiale sta già avendo un impatto profondo e tangibile in molti settori dell'economia italiana, pur essendo all’inizio della sua adozione, che continuerà a crescere, sperabilmente, portando avanti sia lo sviluppo tecnologico che la regolamentazione etico-normativa già introdotta con l’AI Act , offrendo nuove opportunità per le imprese e migliorando la qualità della vita di tutti noi.