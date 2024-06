L’IA rivoluziona l’automotive: la visione di Fusilli CEO di Renault Italia

L’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School ha presentato il rapporto di ricerca "La nuova era dell’auto: l’Automobile Sapiens – l’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sull’automotive".

Questo evento ha visto la partecipazione di diverse aziende partner, tra cui Renault Italia, e ha messo in luce come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando l'industria automobilistica. La presentazione, guidata dal Prof. Fabio Orecchini, Direttore dell'Osservatorio, ha esplorato rischi e opportunità dell'IA applicata al settore auto.

I numeri dell’IA e la crescita nel settore automotive

L’IA rappresenta il principale investimento digitale per l'industria automobilistica, con previsioni di spesa che supereranno i 70 miliardi di dollari entro il 2030. Questo mercato potrebbe generare circa 30 miliardi di dollari all’anno, con una crescita annuale del 20-30%. Il valore aggiunto dalle case automobilistiche grazie all'IA è stimato in oltre 200 miliardi di dollari entro il 2025, coprendo tutti i segmenti della catena del valore. Attualmente, l’IA è sfruttata dal 20-30% dell'industria, ma si prevede che questa percentuale raggiungerà il 100% entro il 2030.

Grazie ai veicoli definiti da software, l’IA potrebbe diventare la fonte del 15-20% del valore generato dal settore. Dei 650 miliardi di dollari di fatturato attesi, la maggior parte andrà ai fornitori, che vedranno un aumento da 236 a 411 miliardi, mentre le case costruttrici triplicheranno il loro volume, passando da 87 a 248 miliardi.

L’Automobile Intelligente

La ricerca dell'Osservatorio definisce l'Automobile Sapiens come un veicolo capace di interagire con l'utilizzatore e l'ambiente circostante, elaborando informazioni, apprendendo e agendo autonomamente. Questi veicoli sfruttano software e unità di calcolo potenti, potenziati dalla connettività, per offrire possibilità di personalizzazione senza precedenti. L'auto diventa così un terminale di raccolta dati, potenziando altri sistemi di IA e occupando una posizione centrale nella rivoluzione tecnologica.

L'Automobile Intelligente stabilisce anche una relazione emozionale con l’automobilista e i passeggeri, sollevando tematiche legali ed etiche che richiedono nuovi strumenti legislativi e codici di autoregolamentazione.

La visione di Renault sull’Intelligenza Artificiale

Raffaele Fusilli, A.D. di Renault Italia, ha delineato l'approccio di Renault all'IA: "L'approccio di Renault all'IA è di totale accoglienza. Utilizziamo già l'IA nelle nostre auto, attraverso assistenti virtuali e tecnologie che migliorano la sicurezza del conducente e dei passeggeri, prevenendo incidenti e salvando vite umane. Non puntiamo alla guida autonoma di livello 5, ma vogliamo un’IA che si prenda cura di tutti gli utenti della strada, elaborando dati e apprendendo costantemente per garantire la massima sicurezza".

Renault e l’Intelligenza Artificiale

Renault ha sempre prioritizzato la sicurezza, lanciando nel 2023 il "Human First Program" per migliorare la sicurezza stradale con avanzamenti tecnologici. Il gruppo offre oltre 60 equipaggiamenti di sicurezza e 36 ADAS, molti dei quali utilizzano l'IA per anticipare situazioni di pericolo e correggere il comportamento del veicolo. Servizi come il Safety Score e il Safety Coach utilizzano l’IA per incrementare la sicurezza.

Renault sta trasformando l'auto in un’estensione dei nostri spazi digitali, integrando il cloud e l'ecosistema digitale. Questa trasformazione è guidata da Ampere, un'entità indipendente del gruppo, che sviluppa veicoli elettrici accessibili e pone il software al centro dell’esperienza cliente. Un esempio di questa innovazione è l'avatar Reno, introdotto su Renault 5 E-Tech Electric, che interagisce empaticamente con i clienti, facilitando l'uso dell'auto elettrica e migliorando l’esperienza di guida.

Il futuro del Software Defined Vehicle

Dal 2026, Renault Group offrirà un'esperienza digitale unica grazie al "Software Defined Vehicle", collaborando con partner come Google, Qualcomm e STMicroelectronics. Questo veicolo, simile a uno smartphone su ruote, imparerà dagli utenti e offrirà nuovi servizi, aumentando la predittività e la proattività.

Il programma AI@scale di Renault integra l'IA su larga scala per ottimizzare processi, migliorare la qualità della produzione e semplificare il lavoro quotidiano. Renault centralizza i dati industriali, garantendo l'interoperabilità attraverso un digital twin unico. Questo gemello digitale supporta lo sviluppo e il collaudo di nuove tecnologie, la produzione e la supply chain.

L'Intelligenza Artificiale offre nuove opportunità e rappresenta una leva di innovazione per Renault Group. Nella sua ambizione di diventare un’azienda automobilistica di nuova generazione, Renault vede l’IA come un acceleratore senza precedenti. Le auto intelligenti diventeranno compagne dei loro utenti, evolvendo e imparando dalle loro abitudini per offrire un’esperienza di mobilità sempre più personalizzata e sicura.