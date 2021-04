Classifica reputazione aziende: Lego al primo posto, sul podio anche Ferrari

Sono stati resi pubblici da The RepTrak Company, la compagnia leader mondiale per quanto riguarda la misurazione della reputazione aziendale, i risultati dello studio 2021 Global RepTrak® 100. Grazie ad esso è stato possibile classificare le 100 migliori aziende in termini di reputazione, attraverso un indicatore chiamato Reputation Score che tiene in considerazione molteplici parametri come Products & Services, Innovation, Workplace, Governance, Citizenship, Leadership, e Performance.

La novità di quest'anno è che è stato inserito il criterio ESG Score (Enviromnental, Social, Governance), che si riferisce al rapporto che il brand ha con l'ambiente e alle sue attività di RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa). “I criteri ‘ESG vengono utilizzati per la prima volta quest’anno come aspetti misurabili della reputazione e possiamo vedere perché è così importante per il 2021 e per gli anni a venire: esiste, infatti, una forte correlazione tra le aziende che si attengono a standard elevati in questi ambiti e le aziende che si collocano in alto nel Global RepTrak 100 del 2021” – ha commentato Kylie Wright-Ford, CEO di RepTrak.

Global RepTrak 100 del 2021: le prime 10 aziende

The LEGO Group (Danimarca) 80.4 Rolex (Svizzera) 79.6 Ferrari (Italia) 78.8 The Bosch Group (Germania) 78.1 Harley-Davidson (USA) 78.1 Canon (Giappone) 77.6 Adidas (Germania) 77.6 The Walt Disney Company (USA) 77.5 Microsoft (USA) 77.1 Sony (Giappone) 77

Global RepTrak 100 del 2021: le aziende italiane

“Dal Global RepTrak 2021 emerge chiaramente la capacità di eccellere e di saper creare valore per i consumatori in tutto il mondo da parte delle aziende italiane. Una conferma importante che, stavolta, arriva dai consumatori delle 15 economie più importanti al mondo”- ha commentato Michele Tesoro-Tess, Executive Vice President, EMEA & APAC di RepTrak. “Da quest’anno, con l’ingresso di Prada, abbiamo 7 aziende tra le migliori 100 al mondo e occupiamo posizioni importanti in alcuni settori: guidiamo la reputazione del settore automotive con Ferrari, quella del settore Food & Beverage con Barilla e Pirelli è la prima nel suo comparto. Insomma, quando siamo capaci di essere rilevanti siamo davvero bravi. Ricordiamoci però che il mondo sta cambiando velocemente, il percepito sui fattori ESG oggi è più importante che mai e, in un trend in constante crescita da 7 anni, conta sempre di più ‘chi siamo’ rispetto a ‘cosa vendiamo’”.

Global RepTrak 100 del 2021: metodologia

Per entrare all'interno dello studio le aziende devono:

fatturare più di 2 miliardi all'anno

avere una soglia di familiarità media globale superiore al 20% nei quindici paesi misurati e una soglia di familiarità superiore al 20% in otto o più dei quindici paesi misurati;

avere un punteggio di reputazione qualificante superiore al punteggio medio (ovvero 67,3 punti)

La classifica Global RepTrak® 100 si basa su 68.577 intervistati raccolti nelle 15 maggiori economie mondiali utilizzando sondaggi online.