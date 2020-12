Claudio Marchisio brand ambassador di Avvera (Gruppo Credem)

AVVERA (GRUPPO CREDEM): CLAUDIO MARCHISIO DIVENTA BRAND AMBASSADOR

L'ex calciatore e l'agenzia Mate siglano un accordo biennale per supportare il piano di comunicazione della società del Gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo



Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati guidata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Montanari, ha siglato un accordo con Claudio Marchisio e la sua agenzia Mate.

In particolare, l'ex calciatore sarà Brand Ambassador di Avvera e supporterà il piano di comunicazione strategico della società previsto per il 2021 e il 2022.

La collaborazione con Claudio Marchisio arriva dopo un'attenta analisi dei target e dei segmenti di audience che Avvera punta a raggiungere come primi interlocutori e clienti, all'interno della strategia di crescita costante e massiva della società. Per Avvera l'obiettivo di tale accordo è incrementare la visibilità e promuovere il posizionamento del brand, per ottimizzare servizi e comunicazione verso clienti e prospect, nonché supportare l'importante sviluppo delle proprie reti commerciali.

La scelta di un profilo come quello di Claudio Marchisio riflette anche le forti sinergie con i valori che Avvera ha l'obiettivo di sostenere e trasmettere. In particolare, in due ambiti come quello creditizio e quello sportivo, distinti ma con analoghe complessità, Marchisio ed Avvera hanno nel loro DNA la naturale propensione alla trasparenza, alla cura delle persone, all'attenzione per i particolari che fanno la differenza.

“Anche con prese di posizioni decise e risolute”, ha dichiarato Lorenzo Montanari, Amministratore Delegato di Avvera, “riteniamo che il cammino della nostra società debba proseguire nella direzione che abbiamo tracciato negli ultimi mesi, con una figura importante, che non resti solo nella superficie della notorietà, ma che umanamente sia quotidianamente impegnata come noi per essere credibile, coerente e naturalmente propenso all'aiuto e all'ascolto della propria audience".

"Pensando a quale brand ambassador avrebbe potuto incarnare al meglio i nostri valori infatti”, ha aggiunto Montanari, “la figura di Claudio Marchisio ci è apparsa fin da subito particolarmente adatta. Claudio è un ex atleta atipico, capace di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo grazie ad uno stile chiaro e trasparente, senza il timore di esprimere apertamente il proprio pensiero”.

Claudio Marchisio, ex calciatore ed ora imprenditore, pone da sempre particolare attenzione alla comunicazione ed ai temi sociali legati alle famiglie ed ai giovani, condivide l'entusiasmo per questo nuovo progetto.

“In un momento come questo”, ha commentato Claudio Marchisio, “penso che le persone cerchino garanzie e trasparenza. L'incertezza sarà uno dei fattori con i quali le famiglie dovranno imparare a convivere anche nei prossimi mesi. In Avvera ho trovato questi valori, ma soprattutto un interlocutore estremamente empatico, preparato e con un forte radicamento sui territori. Ogni cliente ha la sua storia, e Avvera ha voglia di ascoltarle, per poter essere d’aiuto”

Avvera, società del Gruppo Credem, è nata nel maggio del 2019 ed ha un modello di business multicanale e multiprodotto, distintivo per il mercato italiano. Il percorso di innovazione digitale del business e l'utilizzo di strumenti tecnologicamente sempre più avanzati rappresenta da sempre uno dei principali obiettivi della società. Si rivolge in particolar modo ai potenziali clienti esterni al Gruppo. La società affianca al canale di vendita rappresentato da una rete di circa 400 agenti, ulteriori canali rappresentati da partnership con banche e società di intermediazione creditizia ed un'offerta digitale in corso di completamento nel 2021.

Amministratore delegato e direttore generale di Avvera è Lorenzo Montanari, i due vice direttori generali sono Giandomenico Carullo e Angelo Martoni, mentre presidente è Claudio Zara, professore aggregato presso la SDA Bocconi School of Management.