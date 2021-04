Ecco Cama, l'Accademia del Marketing Digitale a 360° per l'era post Covid

Insegnare il marketing su basi reali, non solo teoriche. E rendere autonoma una delle figure professionali maggiormente richieste dalle aziende in grado di operare a 360° sulla strategia di comunicazione digitale. È con quest’obiettivo che nasce a Torino l’Accademia del Marketing Digitale Cama, operativa al 100% online.

Nata dall’idea di Marco D’Oria, marketer professionista con oltre venti anni di esperienza, in comunicazione e abitudini comportamentali legate agli acquisti, Cama si presenta come risposta concreta alla necessità sempre più diffusamente avvertita di formare professionisti dotati di quelle competenze digitali oggi sempre più richieste dalle aziende. L’epoca post Covid ha infatti evidenziato quanto il processo di digitalizzazione sia non solo necessario quanto imprescindibile per meglio adattarsi alle nuove esigenze e richieste del mercato e dei consumatori.

Non è un caso, come emerge dalle proiezioni dell’ultimo rapporto Excelsior a cura di Unioncamere e Anpal, che quattro aziende su dieci abbiano deciso di investire maggiormente nel processo di digitalizzazione, a partire dall'adozione di strumenti di digital marketing. È questo uno dei motivi per i quali, dal punto di vista delle assunzioni, le imprese hanno puntato sulla ricerca di competenze digitali, richieste in sei posizioni aperte su dieci, pari al 60,4 % dei profili che sono stati ricercati nel 2020.

Una ricerca che continuerà a focalizzarsi su figure altamente specializzate, con una preparazione verticale, ma dotate allo stesso tempo di un giusto equilibrio di competenze digitali, esperienza e soft skill. Quest’ultime infatti sono sempre più necessarie per adattarsi con la giusta versatilità ai cambiamenti in atto, sia dal punto di vista delle richieste che arrivano dal mercato che da quello delle modalità di lavoro che oggi vede lo smart working predominante.

La richiesta di profili altamente specializzati si sta scontrando però con la difficoltà di individuare figure idonee, a causa spesso di una scarsa specializzazione e preparazione.

“È evidente che in Italia c’è ancora un forte gap tra la domanda del mercato del lavoro, e l’offerta di professionisti preparati e specializzati nel comparto digitale”, spiega Marco D’Oria direttore dell'Accademia del Marketing Digitale Cama. “Un paradosso che potrebbe riflettersi anche sull’effettiva ripresa post Covid del nostro Paese e della sua economia, sul quale è necessario intervenire fin da subito investendo su percorsi formativi dedicati proprio all’acquisizione delle competenze digitali richieste”.

Un percorso strutturato 100% online e un servizio di job placement Tra i professionisti specializzati nell’ambito digital, il Digital Marketer appare oggi centrale nella strategia e nei processi aziendali. In Cama, che è certificata per l’erogazione di formazione e il rilascio di attestazioni di competenze digitali nel settore Marketing, è presente un unico percorso accademico in Digital Marketing e Social Media Management, proprio a sottolineare la scelta dell’Accademia di focalizzarsi esclusivamente su questa figura.

“Ho fondato Cama proprio perchè mi sono accorto che mancava uno strumento accademico che insegnasse il marketing su basi reali e non solo teoriche”, D’Oria. “La formula didattica dell’accademia è costruita in modo da dare fin da subito spazio alla pratica e all'esercizio su casi studio, partendo dall’insegnamento di tecniche e strategie che possano essere concretamente funzionali nel mondo del lavoro”.