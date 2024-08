Maxi sequestro di cosmetici tossici: ritirati 70 prodotti dal mercato

Lilial, scatta l'allerta: trovato in 70 cosmetici

L’allerta per la presenza di Lilial, una fragranza vietata nei cosmetici dal marzo 2022 (nome INCI: Butylphenyl Methylpropional o BMHCA) per i suoi rischi reprotossici, non accenna a diminuire. Sono stati sequestrati altri 70 prodotti contenenti questa sostanza in Italia, e sono in corso anche i ritiri a livello europeo attraverso il sistema di allerta Rapex, come riportato dalla rivista Il Salvagente.

Nonostante la gravità della situazione, molti sequestri e notifiche sono stati trascurati. È essenziale che produttori e distributori (come Cosmetica Italia, Federdistribuzione, Confcommercio e Federfarma) prendano posizione e affrontino il problema con serietà. I ritiri sono sempre motivati dalla presenza di BMHCA (Lilial), che può danneggiare il sistema riproduttivo, nuocere alla salute del feto e causare sensibilizzazione cutanea. Nota importante: se un prodotto non riporta Lilial nella formulazione, potrebbe essere una nuova versione senza l'ingrediente vietato e quindi sicura da usare.

Ecco la lista completa: