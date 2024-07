Ritirati dal mercato decine di cosmetici: contengono sostanze tossiche

Ritirati dal commercio decine di prodotti cosmetici contenti Lilial, una sostanza tossica. Tra i marchi più conosciuti ci sono Dove, Fructis, Vidal e Tesori d'Oriente

Decine di prodotti legati alla cosmesi (come bagnoschiuma, shampoo e oli per il corpo) sono stati ritirati dal mercato perché contenenti Lilial, una fragranza reprotossica e vietata come ingrediente per i cosmetici dal 2022. Lo ha fatto sapere Rapex, ovvero il sistema di allerta rapido europeo. Come riporta la rivista Il salvagente, la Guardia di finanza ha sequestrato in tutta Italia i prodotti che contengono questo Lilial (o BMHCA) perché potrebbero danneggiare il sistema riproduttivo, nuocere alla salute del feto e causare sensibilizzazione cutanea. Dal 2022, infatti, questa sostanza è vietata, ma i lotti di cosmetici già prodotti con il Lilial non sono stati buttati, ma venduti illegalmente. Ovviamente, i prodotti ritirati dal mercato presentano questa sostanza nella formulazione e, nel caso non fosse scritta tra gli ingredienti, si possono usare tranquillamente.

Quali sono i prodotto ritirati dal mercato

Quando Rapex ha segnalato la presenza del Lilial in marchi come "Dove" o "Garnier", la Guardia di finanza ha subito eseguito il sequestro. I prodotti non più in commercio sono: