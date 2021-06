McKinsey cerca laureate e laureande in advanced analytics

Al via la quarta edizione del Women in STEM Dissertation Award, un’iniziativa di McKinsey & Company dedicata a brillanti laureande e neolaureate che abbiano svolto la propria tesi in ambito advanced analytics, machine learning, business technology e digital, e abbiano conseguito una laurea magistrale, un master o un dottorato negli ultimi due anni, o entro fine 2021 nel caso delle laureande.

Per partecipare, le candidate dovranno compilare l’application online entro martedì 15 giugno e, una volta selezionate, saranno invitate a presentare la propria tesi a una commissione formata da esperti di McKinsey Digital, il prossimo 18 giugno in videoconferenza.

Il premio consisterà in un’offerta di lavoro da parte di McKinsey, che darà l’opportunità di sviluppare progetti in ambito digitale e advanced analytics per le più importanti aziende e istituzioni a livello mondiale, e la sponsorizzazione per partecipare a una conferenza internazionale di alto livello in ambito data science e digitale.

Elena Pizzocaro, partner di McKinsey e co-leader del recruiting di McKinsey Digital per il Mediterraneo, ha affermato:“Women in STEM Dissertation Award è un’iniziativa che coniuga due temi per noi fondamentali: impegno all’innovazione e promozione del talento femminile nelle discipline del futuro. Le ragazze più meritevoli avranno l’opportunità di unirsi al nostro team italiano composto anche da professionisti di QuantumBlack, la società specializzata in advanced analytics e intelligenza artificiale che McKinsey ha acquisito nel 2015 e che lo scorso anno ha inaugurato a Milano la sua sede italiana”.