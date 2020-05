Naba presenta la propria offerta formativa in una nuova Open Week in streaming

Dopo l’esperienza positiva del primo Open Day in streaming, Naba -Nuova Accademia di Belle Arti- apre nuovamente le sue porte virtuali per presentare l’offerta formativa e i numerosi servizi a disposizione degli studenti organizzando un nuovo evento.

Un incontro digitale lungo una settimana, una vera e propria Open Week, che dall’11 al 15 maggio, presenterà in remoto le diverse aree dell’Accademia, con i suoi trienni, bienni specialistici e master accademici, dedicando a ciascuna una giornata.

Si parte lunedì 11 maggio con l’Area Design, cui seguirà il giorno successivo l’Area Media Design and New Technologies. Mercoledì 13 maggio si racconterà l’Area Fashion Design, giovedì 14 maggio saranno presentate l’Area Visual Arts e l’Area Set Design, infine venerdì 15 maggio l’evento si conclude con l’Area Communication and Graphic Design.

Durante l’Open Week sarà possibile, inoltre, interagire anche con l’ufficio Orientamento Naba attraverso un colloquio telefonico e una live chat per avere un confronto formativo personalizzato e ricevere tutte le informazioni necessarie riguardo all’ammissione, alle borse di studio, agli alloggi, alle strutture e ai servizi.

L’Open Week si inserisce nelle numerose attività promosse dalla Nuova Accademia di Belle Arti per affrontare questo momento particolarmente delicato in modo proattivo ed efficace, nell’ottica di ripartire in piena sicurezza, nel rispetto delle norme che saranno stabilite, e assicurando a tutti gli studenti tutto il supporto necessario per continuare il proprio percorso di formazione.