Affari va in rete/ Il tumore di Carlo e le malignità del web

"Lasciate in pace Carlo": si potrebbe intitolare così l'ultimo capitolo della storia reale inglese. Sì perchè, dopo la diagnosi di tumore, per il re britannico non c'è tregua. Positivamente, perchè Harry ha incontrato a Londra il padre senza Meghan. O ancora perche -secondo il primo ministro Sunak -il tumore "è stato scoperto presto". Di certo c'è che il sovrano ha iniziato le cure, dopo aver rinviato tutti gli impegni, alcuni coperti dal principe William.

Di altrettanto certo c'è la malignità della rete, che paventa una "vendetta" reale ai danni di Carlo per mano della defunta e tanto amata... principessa Diana.