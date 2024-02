Agcom, tv in crisi: dal 2018 ricavi -17%. Sky perde il 30%. Mediaset-Rai...

Agcom, ‘Focus Bilanci 2018-2022’

Agcom ha pubblicato il ‘Focus Bilanci 2018-2022’, il documento che raccoglie e analizza i dati relativi a oltre 120 tra le principali imprese operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di corrispondenza e consegna pacchi, del settore televisivo e dell’editoria quotidiana e periodica.

Tlc, ricavi in calo dell’8,1%

I ricavi complessivi delle principali aziende che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche si sono ridotti, nel quinquiennio, dell’8,1%, passando da 30,9 miliardi di euro nel 2018 ai 28,4 miliardi di euro nel 2022. E’ quanto emerge dal “Focus Bilanci 2018-2022” dell’Agcom. Riduzione sul fronte occupazionale: a fine 2022, gli addetti diretti sono stati circa 58.800, con una riduzione sull’anno di circa 1.400 unità, mentre nel 2018 gli organici del comparto erano circa 64.900 con una perdita complessiva di 6.100 addetti. Questa flessione prevalentemente dipende dai processi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato, gli operatori storici (Tim, Vodafone, Wind Tre, Tiscali-Linkem), che nel complesso hanno visto ridurre i livelli occupazionali per oltre 8.600 addetti.

Tv, nei 5 anni ricavi in calo del 17%. I numeri di Rai-Mediaset-Sky

Sul fronte tv, secondo il “Focus Bilanci 2018-2022” dell’Agcom, i ricavi registrati nel 2022 dalle principali imprese analizzate (7,6 miliardi di euro) segnano una flessione del 7,8% rispetto al 2021, riduzione che, facendo riferimento al 2018, quando le risorse complessive sfioravano i 9,2 miliardi di euro, è del 17,3%.

Per i tre principali player presenti sul mercato tv italiano (Rai, Mediaset e Sky Italia) nel periodo considerato i ricavi complessivi sono scesi da 8,13 a 6,74 miliardi di euro (-17,2%).

Le risorse che arrivano dal canone Rai sono sostanzialmente stabili (intorno agli 1,8 miliardi all'anno), gli introiti da pubblicità nel 2022 sono in calo dell’8,6% rispetto al 2018. I ricavi pubblicitari della concessionaria della tv di viale Mazzini nel 2022 evidenziano una flessione del 5,8% su base annua, ma sono superiori rispetto al 2018 (+1,8%).

Mediaset, scende in modo più contenuto su base annua (-2,4%), ma ha una riduzione superiore guardando come riferimento al periodo di inizio (-8,3%).

Molto penalizzata dalla concorrenza sul fronte streaming è la componente pay (-41,7%) che scende nel quinquiennio da quasi 3 a poco più di 1,7 miliardi di euro: i ricavi di Sky sono inoltre scese del 19,5% nel 2022 su base annua e di circa il 30% rispetto al 2018.

Editoria, ricavi in crescita dal 2020, ma in calo dell’8% sul 2018

Infine, per l’editoria, i ricavi complessivi registrati nel 2022 sono stati di 4,24 miliardi di euro, in crescita del 6,0% su base annua ma in calo dell’8,2% rispetto al 2018. Nel 2022 i ricavi editoriali e quelli da vendita di spazi pubblicitari erano rispettivamente il 36,5% ed il 29,7% dei ricavi complessivi. I primi hanno segnato una flessione del 6,1% su base annua, ma del 25,8% rispetto al 2018, mentre le risorse pubblicitarie hanno mostrato riduzioni di minore intensità (-2,6% su base annua e -12,5% rispetto ad inizio periodo).