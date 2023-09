Al via "CoffeeNews", il nuovo podcast di Chora Media promosso da Allianz

Chora Media lancia il nuovo podcast CoffeeNews

Politica, Economia, diritti, finanza, società non sono concetti astratti, ma settori che incidono in maniera pratica sul lavoro, sulle tasche, sulle scelte e sul futuro delle persone. Come scrive Primaonline, per capire come destreggiarsi tra tutti questi argomenti, arriva CoffeeNews, il nuovo podcast di Chora Media promosso da Allianz, che prova a raccontare ogni giorno una notizia che sembra lontana, ma ci riguarda da vicino.

CoffeeNews prende la firma di Francesca Milano, che nel corso della settimana accompagna ogni mattina gli ascoltatori nella lettura di notizie e fenomeni e soprattutto delle loro conseguenze sul quotidiano. Ogni settimana, una puntata vede inoltre alternarsi alla conduzione anche altre voci di punta di Chora Media, tra cui Mario Calabresi, Guido Brera, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.

Come riporta Primaonline, da lunedì a venerdì, a partire da mezzanotte, prende così forma un approfondimento audio di circa 5 minuti che posiziona ulteriormente il podcast, strumento sul quale Allianz sta investendo negli ultimi anni, come mezzo di informazione e di intrattenimento anche a cadenza quotidiana.