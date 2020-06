Al via la 'Personal branding academy" per diventare micro celebrità

Il lungo periodo di lockdown ha messo a dura prova professionisti e imprenditori. Servirà ancora tempo per avere una panoramica concreta, ma le prime elaborazioni sono eloquenti. Il Centro Studi del CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) prospetta per il 2020 una perdita di fatturato pari a 800 milioni di euro per studi professionali e società di ingegneria e architettura, che corrisponde al -11% rispetto al 2019. La CGIA di Mestre (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) fa sapere che nel primo trimestre di quest’anno quasi 11mila imprese artigiane hanno abbassato per sempre le serrande. Maria Masi, presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, ha lanciato un appello per conto dei 250mila avvocati italiani, che si sono visti sospendere quasi tutte le udienze.

Con la Fase 2 migliaia di studi professionali e piccole imprese sono chiamati a risollevarsi, riconquistando la fiducia dei propri clienti e intercettandone di nuovi. Spesso senza sapere da dove ripartire. Qual è la strada migliore per vincere questa sfida? Un’opzione è quella di innescare una guerra al ribasso sui prezzi, accontentandosi di margini ancora più risicati o scendendo a compromessi in termini di qualità. Un secondo metodo, ben più produttivo in un’ottica di medio-lungo periodo, è quello di far emergere in modo chiaro le proprie competenze, l’eccellenza del servizio, il valore aggiunto rispetto ai competitor. “Nell’epoca delle fake news e dello scetticismo sulle promesse delle aziende, ormai i clienti si fidano soltanto di chi ‘ci mette la faccia’. Soprattutto in una congiuntura così particolare, umanizzare il brand aziendale, affiancandolo con il brand personale dell'imprenditore, non è soltanto una tendenza del marketing, ma si tratta di un passaggio obbligato per avere successo”. Parola di Gianluca Lo Stimolo, Business Celebrity Builder e CEO di Stand Out Agency, prima agenzia in Italia di servizi integrati di Personal Branding.

Stand Out presenta il singolo professionista o imprenditore come un vero e proprio brand, identificando un posizionamento distintivo e mettendo in campo una strategia di marketing e di comunicazione ad hoc, basata su un protocollo a lungo sperimentato. L’obiettivo? Fare in modo che non sia più “uno dei tanti”, ma il punto di riferimento per un ambito specifico. “È un percorso affascinante e foriero di grandi soddisfazioni, ma inevitabilmente impegnativo in termini di tempi e costi, perché prevede pur sempre di farsi affiancare da un’agenzia che elabora una strategia integrata, costruisce un nuovo business model basato sulla competenza personale, mette a punto un piano di comunicazione, produce testi, foto e video, realizza siti e pagine social, gestisce le media relations…”, spiega Lo Stimolo. “Da tanto tempo ci arrivano richieste da parte di persone che per vari motivi non hanno questa possibilità, ma vorrebbero apprendere le conoscenze e i metodi che usiamo ogni giorno per porre delle solide fondamenta al proprio brand personale e costruire poi in autonomia un sistema di comunicazione. È una richiesta legittima, tanto più in questo periodo”.

Da qui nasce la Personal Branding Academy, un percorso formativo in cui i professionisti di Stand Out condividono le strategie e le tecniche che usano quotidianamente da anni, trasformando centinaia di clienti in Business Celebrity. Un esempio tra tutti è quello di Roberto Re, capostipite dei mental coach in Italia.

Il percorso multimediale partirà lunedì 1 giugno e durerà 5 settimane. Sono previste 11 Masterclass in video, accompagnate da manuali in pdf e coaching live. Ciascuna sessione dura quasi tre ore ed è condotta da Gianluca Lo Stimolo, affiancato di volta in volta da professionisti che vantano una expertise verticale sull’argomento. Di seguito il programma:

1. Come diventare unici nel proprio mercato. Master Trainer: Gianluca Lo Stimolo – lunedì 1 giugno, dalle 10 alle 12.30

2. Come creare il tuo modello di business. Master Trainer: Gianluca Lo Stimolo – giovedì 4 giugno dalle 18 alle 20.30

3. Come vendere se stessi con lo storytelling. Master Trainer: Matteo Maserati (Impact Communication Expert, Speaker, Consultant & Trainer) – lunedì 8 giugno, dale 10 alle 12.30

4. Come identificare il proprio stile e progettare contenuti. Master Trainer: Helga Ogliari (Personal branding specialist e business storyteller) – giovedì 11 giugno, dalle 18 alle 20.30

5. Come presentarsi e promuoversi su Linkedin. Master Trainer: Helga Ogliari (Personal branding specialist e business storyteller) – lunedì 15 giugno, dalle 10 alle 12.30

6. Come scrivere in modo efficace per il tuo business. Master Trainer: Alessandro Dattilo (Giornalista, Content Editor e Brand Journalist) e Luca Bartoli (Head of web copywriting e SEO specialist) – giovedì 18 giugno, dalle 18 alle 20.30

7. Come "andare" sui mass media (stampa, radio, tv). Con la partecipazione di Giovanna Castagnetti (Press Office Manager) – lunedì 22 giugno, dalle 10 alle 12.30

8. Creare video convincenti e "bucare lo schermo". Master Trainer: Laura Locatelli (attrice e formatrice nell’ambito del public speaking). Con la partecipazione di Roberto Re – giovedì 25 giugno dalle 18 alle 20.30

9. Come migliorare la propria immagine. Master Trainer: Sonia Tamai (Consulente di eleganza attraente, specializzata in ambito business) – lunedì 29 giugno dalle 10 alle 12.30

10. Come diventare autorevole e irraggiungibile. Master Trainer: Gianluca Lo Stimolo – giovedì 2 luglio, dalle 18 alle 20.30

11. Tutto quello che avresti voluto sapere... Master Trainer: Gianluca Lo Stimolo – lunedì 6 luglio, dalle 10 alle 12.30

"Costruire il proprio personal brand con cura e attenzione è diventato imprescindibile nel sistema economico odierno e dovrebbe essere un focus importante per ogni professionista, imprenditore o per chiunque voglia fare carriera. Con la Personal Branding Academy nasce finalmente una risposta concreta e approfondita per tutti coloro che vogliono imparare come farlo da soli." conclude Lo Stimolo.