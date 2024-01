Altro che egemonia della destra. Pagliaro "vince" un superbando del Governo. Il caso

Nove Colonne può gioire. E non poco. L'agenzia di stampa si è messa in saccoccia l'aggiudicazione - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it - della gara bandita dal Ministero degli Esteri (sotto al naso del Ministro del Turismo Daniela Santanché), sul "Turismo delle Radici". In pratica, un progetto per coinvolgere gli italiani all'estero, di seconda e di terza generazione, e attirarli in italia. A bandire la gara è stato Luigi Maria Vignali, dirigente del ministero. Il valore? Non poco, visto che la base d'asta era di 655mila euro e che Nove Colonne se la è aggiudicata con un ribasso abbastanza esiguo, di solo l'11,90 per cento. Tuttavia è bastato, poiché il punteggio sull'offerta tecnica è stato quasi bulgaro: 87 punti su un totale di 90. Invincibile e insuperabile. Tanto quanto basta per sbaragliare l'ANSA, che pure si era qualificata alla fase finale con 68,96 punti.



Curioso il fatto che nessuno degli altri concorrenti (una decina) si sia anche solo lontanamente avvicinato allo sbarramento imposto a 60 punti. Insomma, è stata una gara a due, ma in effetti una corsa solitaria della vincitrice - che secondo i rumors della vigilia era data ampiamente per favorita. E' interessante anche notare che Nove Colonne è stata fondata ed è diretta da Paolo Pagliaro, che dal 2008 è coautore di Lilli Gruber per Otto e Mezzo. Insomma, l'egemonia culturale della destra - pare - anche nel regno del Turismo non sembra aver attecchito più di tanto...