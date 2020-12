Amazon punta sui podcast. In trattative per acquistare Wondery

Amazon punta sul mercato dell'audio. Il colosso di Jeff Bezos, stando a quanto riporta il Wall Street Journal, è in trattative per acquistare la startup per i podcast Wondery. Amazon Music Unlimited potrebbe in tal modo affermarsi nel mercato dello streaming musicale come un'alternativa competitiva a Spotify.

Secondo fonti del WSJ, Wondery avrebbe un valore di circa 300 mln di dollari. Già a settembre la startup aveva iniziato a sondare il terreno per una vendita, stando a Bloomberg, che ha anche riferito che sia Apple che Sony Music Entertainment avevano discusso di un potenziale acquisto di Wondery. Il Wall Street Journal Wondery ha inoltre sottolineato che Wondery rappresenta l’ultima big delle startup indipendenti. E questo, come suggerisce Startmag.it, potrebbe essere l’ultima occasione per un colosso come Amazon di rafforzare la propria posizione nel crescente mercato dei podcasting attraverso un’acquisizione.