Andrea Liconti: “Riconosco subito il fake. E vi dico come”

Andrea Liconti star di Tik Tok, ecco i segreti per riconoscere i fake

Andrea Liconti è il re delle trattative su Tik Tok: i suoi video sono, ormai, virali da molto tempo. Adesso, dopo aver svelato alcuni segreti legati al modo di portare avanti le trattative, spara a zero contro chi gli propone oggetti fake. “Un fake lo riconosco subito: cuciture, font, odore che emana e corredo che lo accompagna sono spesso diversi dall’originale”, dice Andrea Linconti. “A volte arrivano oggetti con corredi sbagliati, codici scritti male.

A volte con ricevute fotocopiate”, continua. “Altre volte c’è scatola, ricevuta e viene sostituito l’oggetto: in quel caso mi rendo conto subito di un fake. Alcune volte è capitato un oggetto fake in mezzo a tanti altri”, continua. E poi le ricevute fiscali: “Sono fondamentali. Conservatele sempre perché in caso di vendita dell’oggetto usato saranno importantissime per certificarne la provenienza”.

I suoi video hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni. Liconti è virale per il mondo in cui porta avanti le trattative. Senza troppi giri di parole: diretto, essenziale, sintetico. Elementi utili per portare avanti l’affare.