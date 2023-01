Andrea Zappia lascia Sky, fu uno dei fondatori della divisione italiana

Andrea Zappia lascia il team di Sky

Si chiude un’era per Sky. Andrea Zappia lascia il colosso della paytv dopo 20 anni. Il top manager ha ricoperto vari ruoli: è stato Ceo di Sky Italia dal 2011 al 2019 mentre attualmente ricopriva a livello internazionale il ruolo di Executive Vice President e CEO New Markets and New Business.

A svelare il suo addio è una comunicazione interna della Ceo Global di Sky, Dana Strong, che informa i colleghi che il manager tornerà in Italia per ricongiungersi alla famiglia dopo anni di pendolarismo dalla sede di Londra e comunque “continuerà a ricoprire il ruolo di non-executive Director nel Consiglio di EssilorLuxottica e a dedicare più tempo al suo ruolo di presidente di MCH Art Basel”. Ma non solo Zappia. A lasciare Sky è anche Debbie Klein.

Il manager ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e agli anni d’oro di Sky Italia formando un tandem vincente, sul fronte produzioni, con il VP Andrea Scrosati, passato nel frattempo a Fremantle.